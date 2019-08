"C'est la première et dernière fois" : Villas-Boas n’a pas aimé le cadeau de Payet à Benedetto

Un geste généreux censé permettre à Dario Benedetto d'ouvrir son compteur but avec l'OM. Voilà comment Dimitri Payet, toujours altruiste, voyait certainement les choses au moment d'offrir au buteur argentin le penalty concédé par Abdoulaye Touré à la Beaujoire, samedi (0-0). Un penalty que l'international français devait tirer, comme vu bien avant la rencontre, et que la nouvelle recrue marseillaise a envoyé en tribunes.

Et visiblement, André Villas-Boas n'a que très peu goûté à cette scène : "J'ai dit aux gars : 'c'est la première et la dernière fois que ça se passe'", a pesté l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Je l'ai dit à la mi-temps. Parce qu'on a Dim (Payet) pour tirer les penalties, on a bien travaillé les penalties pendant toute la pré-saison."

Dario Benedetto (OM) à NantesGetty Images

Et ce n'est pas avec une histoire de bonnes intentions que les deux hommes pourront calmer leur entraîneur : "Évidemment, c'est dur ce qu'il s'est passé. Évidemment, il y avait une intention positive, a-t-il reconnu. Quand je me tourne vers le banc, Ricardo (Carvalho) me dit que Dario (Benedetto) va tirer... Je suis énervé. C'est un joueur qui n'a pas tiré de penalty, c'est inacceptable. Normalement, Dario les tire bien, aujourd'hui, non".

Une question de forme physique, peut-être, comme l'avait indiqué le coach portugais au micro de Canal+ un peu plus tôt : "C'était l'homme des penalties à Boca Juniors et, aujourd'hui, on a raté cette chance. On doit encore attendre que Dario soit dans une meilleure forme physique". Il est en tout cas plus que légitime de se demander si, à 0-0 et sans aucun point au compteur, il était véritablement l'heure de faire des cadeaux à un partenaire. "AVB", lui, ne s'est pas posé la question. Il a recadré tout son monde, qui vit décidément un triste prolongement de sa fin de saison dernière.