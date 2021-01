Nouvelle aventure pour "Papus". Zoumana Camara est devenu, selon L'Equipe , le coordinateur sportif du centre de formation du PSG. Il exerce ses nouvelles fonctions depuis quelques jours seulement. L'ancien adjoint de Thomas Tuchel a donc décidé de rester au club parisien et de ne pas suivre le tacticien allemand, qui va s'engager dans les prochaines heures du côté de Chelsea.

Avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, Zoumana Camara a été écarté du staff de l'équipe première. Désormais, "Papus" observe les U17 et les U19 du PSG, et échange avec les membres du staff des deux équipes de jeunes. Toujours selon L'Equipe, Camara doit passer son DEPF (Diplôme d'Entraîneur Professionnel de Football) au printemps prochain, et il pourrait prendre la tête d'une des équipes du centre dès la saison prochaine.