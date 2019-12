Le futur lui appartient. Et le présent aussi. À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga est l'une des nouvelles étoiles montantes du football français. Dimanche dernier, le jeune milieu de terrain a passé un nouveau cap en inscrivant son premier but avec le Stade Rennais face à l'OL (0-1). De quoi faire augmenter un peu plus sa cote sur le mercato, elle qui ne cesse de s'élever au fil des mois.

Si le club breton peut donc se frotter les mains, son ambition est celle de conserver Camavinga le plus longtemps possible. Autant dire que cela ne s'annonce pas simple. Selon L'Equipe, qui en fait d'ailleurs sa Une du jour, le Real Madrid est notamment intéressé par le jeune milieu de terrain, qui a récemment intégré l'équipe de France espoirs. Après s'être fait griller la politesse dans le dossier Kylian Mbappé à l'été 2017, le club madrilène ne compte pas (re)faire la même erreur.

Un prix minimum de 100M

Toutefois, pour rafler la mise, Florentino Pérez va devoir sortir le chéquier. Le quotidien parle en effet d'un prix minimum de 100 millions d'euros pour Camavinga. De plus, le président madrilène doit faire face à une grosse concurrence dans ce dossier, puisque des clubs comme le Barça, Manchester City ou encore le Bayern Munich seraient à l'affût. Le PSG, qui aurait mis un peu de temps à se positionner, observerait également le joueur.

Vidéo - Deschamps sur Camavinga : "Ça va vite pour lui... mais vous, vous allez encore plus vite !" 01:11

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga sera probablement l'une des grandes attractions du prochain mercato estival. "Si ça ne dépendait que de moi, je souhaiterais le conserver pendant 10 ans encore. Après, il y a des sollicitations, il y a un marché, il y a des envies du joueur aussi. On fera le bilan un peu plus tard, probablement en fin de saison", confiait récemment Olivier Létang, le président du club breton. Rendez-vous en juin prochain...