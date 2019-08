Alerte pour Edinson Cavani. Alors qu'on jouait depuis moins d'un quart d'heure au Parc des Princes entre le PSG et Toulouse, El Matador s'est blessé tout seul et s'est arrêté le long de la ligne de touche, visiblement touché au niveau de la hanche droite. L'Uruguayen a été remplacé par Eric Maxim Choupo-Moting (16e), qui n'avait pas encore joué cette saison. En février dernier, l'ancien du Napoli s'était déjà blessé seul, à la cuisse droite, en frappant un penalty contre Bordeaux (1-0). En l'absence de Neymar, le club francilien n'a plus beaucoup de solutions offensives sur son banc. Victime de vertiges après un choc avec Max-Alain Gradel, Abdou Diallo a également été contraint de céder sa place à Thiago Silva (40e).