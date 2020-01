Confusion à l'OM : Villas-Boas aurait décidé de partir à la fin de la saison

Tout allait probablement trop bien à l'OM. Deuxième du classement avec neuf points d'avance sur Nantes, quatrième, le club olympien commençait probablement à s'ennuyer. Alors, quoi de mieux qu'un psychodrame pour réveiller tout le monde ? La genèse de ce dernier remonte au choix de Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, de nommer Paul Aldridge en tant que conseiller. Le Britannique (54 ans), passé notamment par West Ham, aura une mission simple : prospecter et vendre au meilleur prix certains joueurs olympiens.

Pas averti de cette nomination, Villas-Boas avait explosé mercredi en conférence de presse. "C'est une décision prise par Jacques-Henri Eyraud, qu'Andoni m'a expliquée la semaine dernière. C'est au président de justifier ce choix. Je ne pense pas en tout cas que ça facilite les ventes vers les clubs anglais, mais bon... Au président de s'expliquer. J'ai appris cette décision avec surprise, mais je ne veux pas trop la commenter", avait-il notamment confié. Assez pour déclecher le chaos.

Villas-Boas serait décidé à partir

Si une rencontre aurait eu lieu, jeudi, entre "AVB" et son président, l'entraîneur de l'OM ne semble plus certain de vouloir le rester très longtemps. Et selon les informations du Parisien, il a méme décidé de quitter son poste dès la fin de saison. Une décision pas forcément en lien avec son coup de gueule. Inquiet concernant les finances du club, le Portugais aurait peur de ne pas pouvoir se renforcer l'été prochain. Un problème en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

"Ce qui l'inquiète, c'est d'avoir découvert dans l'Équipe mardi que l'OM aurait 60 millions de déficit à la fin de saison et que pour disputer la Ligue des champions, ce serait compliqué car le club devra d'abord vendre ses meilleurs joueurs", confie l'un des proches au Parisien. Conscient des limites de son effectif, Villas-Boas aura ainsi la crainte de "ne pouvoir gagner le moindre match de poule".

Interrogé sur la possibilité d'avoir un effectif restreint la saison prochaine, le coach phocéen avait botté en touche mercredi. "Je dois répondre avec franchise mais je ne peux pas. Il y a d’autres questions qui sont plus importantes en ce moment", lâchait-il sans vouloir en dire un plus. Pas de quoi inviter à l'optimisme quand même...