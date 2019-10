Après plus de 280 matches et sept saisons passées à Tottenham, le Danois Christian Eriksen se verrait bien changer d'air, la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de 27 ans ne devrait pas prolonger et sera donc libre de s'engager avec le club de son choix, dans les mois qui viennent. Régulièrement annoncé du côté du Real Madrid, le Danois aurait aussi reçu un intérêt de la part de la Juventus. Mais la situation de l'ancien joueur de l'Ajax semble ne laisser aucune grosse écurie européenne insensible.

Le PSG veut imiter le cas Rabiot

Le Paris-Saint-Germain pourrait en effet se joindre à cette haute lutte pour attirer le pied droit soyeux d'Eriksen. C'est en tout cas ce qu'annonce le Daily Mail, ce dimanche. Le club parisien étudierait sérieusement la venue du Danois pour venir densifier son milieu de terrain en vue de la saison prochaine.

Un an après avoir perdu Adrien Rabiot dans les mêmes conditions (en fin de contrat, il s'était engagé libre avec la Juve), Leonardo pourrait bien tenir sa revanche. Le directeur sportif parisien devra se montrer convaincant, car la concurrence promet d'être rude. Mais les défis sont loin d'être un problème pour le Brésilien...