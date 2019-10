Il y aura du nouveau, dimanche à l’occasion du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Le choc fera en effet office de baptême du feu pour Claude Puel sur le banc des Verts. Libre depuis son éviction de Leicester en février dernier, l’entraîneur âgé de 58 ans sera nommé vendredi nouvel entraîneur de l’ASSE, selon les informations de L’Equipe.

Le "crève-coeur" de Printant

Ghislan Printant va donc rendre son tablier de coach stéphanois et vivre ce qu’il qualifiait jeudi soir de "crève-cœur" potentiel à l’issue du match nul de l’ASSE contre Wolfsburg (1-1) : ne pas diriger Saint-Etienne contre Lyon. "Si la direction estime que je ne suis plus l'homme de la situation, c'est qu'il y aura un manque de résultats, estimait-il après la rencontre de Ligue Europa. Si on juge que c'est insuffisant, il faudra venir me le dire et on discutera." La direction stéphanoise a prévu de le faire vendredi matin.

Place à Puel donc, qui paraphera un contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022. L’ancien entraîneur du LOSC ou de Nice n’arrive pas seul dans le Forez : L’Equipe précise que Xavier Thuilot, ancien dirigeant de Lille, débarque dans un rôle de directeur général alors que Jacky Bonnevay sera son premier adjoint.