"Nous critiquons le raisonnement de la cour d'appel sur plusieurs points : les infractions ne sont pas constituées, les dommages et intérêts ne sont pas justifiés et les faits sont prescrits sauf pour le transfert de Pedersen". Voici comment l'avocat de Patrick Proisy, Me Bertrand Repolt, a annoncé que son client allait se pourvoir en cassation. L'ex-président strasbourgeois a été condamné en première instance à 10 mois de prison avec sursis, une peine réduite à six mois avec sursis en appel, pour avoir favorisé l'abus de biens sociaux et pour usage et complicité de faux, dans le cadre des transferts des attaquants Peguy Luyindula et Per Pedersen au tournant des années 2000.

Peter Griffiths, un ex-responsable financier d'une branche d'IMG-McCormack, le groupe propriétaire du Racing entre 1997 et 2003, va également se pourvoir en cassation après avoir été condamné lui aussi à six mois de prison avec sursis pour faux, usage de faux et d'abus de biens sociaux.

Une affaire qui concerne une douzaine de transferts

Dans cette affaire qui concerne une douzaine de transferts effectués entre janvier 1999 et novembre 2001, Patrick Proisy et Peter Griffiths ont en outre été condamnés à rembourser solidairement plus de 440 000 euros au liquidateur chargé de gérer les actifs du Racing lorsque celui-ci a été placé en liquidation judiciaire, en 2011. Les différents protagonistes étaient poursuivis pour de fausses factures qui auraient permis à la branche britannique d'IMG-McCormack et à divers intermédiaires de toucher des commissions sur les transferts de joueurs, au détriment du club alsacien.