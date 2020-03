Coronavirus : le PSG a récolté 200.000 euros avec son maillot collector

Tout comme d'autres clus français et européens, le PSG est mobilisé dans la lutte contre le Covid-19. Après avoir fait un don de 100 000 euros au Secours populaire français, le club de la capitale avait décidé de lancer, mercredi, un maillot collector en soutien des hôpitaux de Paris. Une initiative réussie, puisque l'ensemble des 1.500 exemplaires ont été écoulés.

"Plus de 200.000 euros iront au personnel soignant des Hôpitaux de Paris", précise le PSG. "Nous nous réjouissons de ce beau geste. Le Paris Saint-Germain en renfort des hôpitaux de Paris ! Un carton blanc pour ce grand club qui vient soutenir les blouses blanches ! On mouille la blouse ! Ils savent ce que cela veut dire. Notre but : sauver le plus de vies", s'était félicité Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), peu après le lancement de l'initiative.