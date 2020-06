LIGUE 1 - Dans une story Instagram publiée ce mercredi, l'épouse de Marquinhos a confirmé le retour du défenseur parisien sur le sol français. Il s'agit du premier joueur Brésilien du PSG à revenir en France.

"Home sweet home". Par le biais d'une story Instagram, Carol Cabrino, l'épouse de Marquinhos, a annoncé le retour du défenseur ou milieu défensif brésilien du PSG en France. Ce retour a eu lieu mercredi comme l'ont confirmé RMC et Le Parisien. Marquinhos est le premier Brésilien du club de la capitale à faire son retour sur le sol français. L'international brésilien s'était envolé le 19 mai, en famille, pour le Brésil, après avoir passé la période de confinement en France. A l'heure actuelle, Neymar et Thiago Silva se trouvent toujours au Brésil, où le coronavirus est encore très actif.

Le PSG prévoit de reprendre l'entraînement le 22 juin, en prévision d'un mois d'août très chargé qui le verra batailler à la fois en Ligue des champions, où il s'est qualifié pour les quarts, et en Ligue 1. Les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, suspendues en raison de la pandémie de Covid-19, pourraient également être reprogrammées à ce moment-là pour le PSG, opposé respectivement à Saint-Etienne et Lyon.

