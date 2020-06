Coronavirus: Monaco reporte sa conférence de presse de reprise

L'AS Monaco a annoncé dimanche soir reporter sa conférence de presse prévue lundi en marge de la reprise du groupe professionnel car "des membres du club ont récemment été en contact avec une personne extérieure (...) déclarée positive au Covid-19".

"Des membres de l'AS Monaco ont récemment été en contact avec une personne extérieure au club qui a entre-temps été déclarée positive au Covid-19", indique le communiqué qui poursuit: "Afin de respecter le protocole sanitaire, ces membres de l'AS Monaco ont été isolés en attendant d'effectuer les tests nécessaires". "Aucun contact n'a été rapporté entre les membres du club, ou la personne mentionnée, avec des joueurs de l'équipe première, qui retrouveront le chemin du Centre d'entraînement à partir de demain", précise encore Monaco.

"C'est pour cette raison que le club a décidé de reprogrammer la conférence de presse (que devaient tenir le vice-président Oleg Petrov, l'entraîneur Robert Moreno et le directeur sportif Paul Mitchell, ndlr) une fois que la campagne de tests sera terminée, et que tous les risques auront été éliminés", conclut le communiqué. Le groupe professionnel monégasque effectuera demain lundi sa reprise au centre d'entraînement de La Turbie, et débutera par une série d'examens médicaux, dont les tests du coronavirus.

Ligue 1 Nice : Fournier confirme pour Schneiderlin et Kamara IL Y A 3 HEURES

Ligue 1 Quatre ans ou deux mois : le PSG propose deux prolongations à Kurzawa IL Y A 7 HEURES