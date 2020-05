Coup de chaud sur le mercato : L'Inter accélère pour Cavani, le Barça négocie pour Lautaro

TRANSFERTS - En fin de contrat au PSG, Edinson Cavani se rapproche du départ. Selon les informations de Sky Italia, l'Inter Milan est notamment entré en contact avec l'entourage du Matador ces derniers jours. Si Lautaro Martinez part au Barça, l'attaquant uruguayen pourrait donc lui succéder chez les Nerazzurri.

Dans un peu plus d'un mois, Edinson Cavani sera théoriquement libre de tout contrat. Oui, "théoriquement", car les contours du mercato estival restent encore à (re)définir en raison de la pandémie de Covid-19. En avril dernier, la FIFA avait recommandé aux clubs la prolongation des contrats des joueurs dont l'expiration était initialement fixée à juin, notamment pour éviter que certains effectifs soient tronqués. Si la saison de Ligue 1 est officiellement terminée, celle de Ligue des champions, elle, ne l'est pas. Et le PSG y est toujours engagé. Difficile donc de prévoir ce qu'il adviendra pour ses joueurs en fin de contrat.

Si le capitaine Thiago Silva semble se rapprocher d'une possible prolongation, la tendance pour Edinson Cavani, elle, n'a pas vraiment changé. Après sept saisons à Paris, le Matador devrait bien changer d'arène. Selon les informations de Sky Italia, il pourrait en retrouver une... en Italie, où il a évolué pendant plusieurs années (Palerme puis au Napoli). En quête d'un buteur, l'Inter Milan est le club le plus intéressé par ses services.

Lautaro part, Cavani arrive ?

D'après la chaîne transalpine, toujours bien informée, un premier contact a été établi entre les parties ces derniers jours. Après l'échec de la piste Dries Mertens, qui devrait prolonger au Napoli, l'Inter pourrait désormais décider d'accélérer dans le dossier Cavani. Encore plus si Lautaro Martinez venait à partir, lui qui est courtisé par le Barça. Selon Sky Italia, les négociations se poursuivent entre Nerazzurri et Blaugrana. Avec deux points majeurs à régler : le joueur à échanger (Junior Firpo est le nom le plus crédité) et la somme d'argent à rajouter. En effet, le Barça ne compte pas payer la clause libératoire du "Toro", fixée à 111 millions d'euros.

Pour résumer, Cavani et Lautaro ont donc probablement des destins liés. Si le deuxième s'en va en Catalogne, le premier pourrait lui succéder en Lombardie. Prêté à l'Inter par Manchester United, Alexis Sanchez a lui aussi une carte à jouer. Et il compte bien convaincre ses dirigeants de lever son options d'achat si la saison de Serie A venait à reprendre. Mais pour l'instant, c'est loin d'être acté.

