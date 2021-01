La deuxième est d'ordre juridique et la troisième, peut-être la plus importante, concerne l'aspect économique. Canal+ comme l'ensemble des observateurs ne connaissent pas la vraie valeur actuelle de la L1. Seule certitude : elle ne vaut ni le milliard ni les 800 millions d'euros évoqués par Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims. " Côté Canal+, nous pensons que la Ligue 1 est subventionnée depuis de nombreuses années , a fait savoir Maxime Saada. Aucun diffuseur n'a réussi à la rentabiliser. Ni TPS, ni Orange Sport, tous deux disparus, ni beIN Sports, ni Mediapro, ni même Canal +. La Ligue 1 est même doublement subventionnée puisqu'un club comme le PSG, qui représente incontestablement une partie substantielle de la valeur intrinsèque de la Ligue 1, investit à perte. Il n'y a qu'un moyen de matérialiser de manière objective et transparente la valeur de marché de la Ligue 1, c'est l'appel d'offres. "

Pendant ce temps, le foot français est toujours dans l'urgence et pour l'heure, difficile de savoir où, quand et comment les spectateurs pourront regarder les matches. "Après avoir provoqué le plus grand drame de l'histoire du football français, et ne plus avoir payé aucun droit depuis le 5 août, Mediapro continue de diffuser 80% des matchs", a souligné Maxime Saada. Ce n'est pas acceptable." Et là aussi, la chaîne cryptée a un plan : "Une solution technique universelle qui permettra à tous les Français, abonnés ou non à Canal+, de suivre les matches en Pay per view (paiement à l'acte)." Un mode de diffusion très répandu aux Etats-Unis. Mais quasiment inexistant en France. Le foot français s'avance toujours plus vers l'inconnu.