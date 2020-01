L'attaquant portugais de l'AS Monaco, Gelson Martins, présente "une lésion du muscle fessier", a annoncé samedi le club de la Principauté, qui n'a pas précisé la durée de son absence. Gelson Martins, qui avait eu une alerte sur le plan physique et était sorti avant la fin de la rencontre dimanche dernier au Parc des Princes contre le Paris SG (3-3), n'avait pas terminé, non plus, la rencontre de mercredi au Stade Louis-II (1-4).

Si le communiqué médical n'indique pas la durée de l'indisponibilité du joueur, ce dernier ne devrait pas pouvoir jouer lundi à Orléans en 16e de finale de Coupe de France contre Saint-Pryvé/Saint-Hilaire. D'autre part, le milieu de terrain, Tiemoué Bakayoko, malade, n'a lui non plus pas participé à l'entraînement de samedi matin. L'entraîneur Robert Moreno a indiqué en conférence de presse qu'il ferait des changements dans le onze de départ par rapport à celui qu'il a systématiquement aligné lors de ses trois premiers matches à la tête de Monaco.