Course d'élan, mains de Pied et mercato lyonnais : Les tops et les flops de samedi

Les tops

Diallo, l’ange gardien messin

Habib Diallo, meilleur buteur de Ligue 1 cette saison en compagnie de Victor Osimhen, n’est pas le plus rapide, pas le plus technique, pas le plus puissant des attaquants de Ligue 1. Mais il est le plus précieux et c’est bien là l’essentiel. Songez que le Sénégalais a inscrit sept des neuf buts de Metz lors des dix premières journées et vous comprendrez son poids dans le début de championnat des Lorrains. Ce samedi, il a encore inscrit le seul but de la rencontre face à Nantes d’un tacle efficace (1-0). Espérons simplement pour le promu que Diallo ne prendra pas la direction d’un second couteau de Premier League cet hiver car il aurait bien du mal à s’en relever.

Diallo (Metz)Getty Images

Le déclic Kombouaré

Ceux qui croient aux vertus du changement d'entraineur et au fameux "choc psychologique" ont dû être confortés par ce qu'il s'est passé à Toulouse, samedi soir. Les Violets, entraînés par Alain Casanova avant la trêve puis par Antoine Kombouaré deux semaines plus tard, ont retrouvé le chemin de la victoire en battant Lille au Stadium. Une victoire 2-1, largement méritée face à un LOSC à la peine lorsqu'il est loin de Pierre-Mauroy. D'autant que le TFC a touché deux fois les montants. "Mon objectif, c'est de gagner. On parle de rupture. Moi, je mise beaucoup sur le premier match. J'aime ça. J'espère que mon arrivée va coïncider avec une réaction et une victoire", avait lancé Kombouaré avant la partie. Le pompier a été écouté. Reste à confirmer. Pas forcément le plus simple.

Cardona, JPP brestois

Brest a gagné à Angers (0-1). Avec un but du jeune Irvin Cardona. Arrivé cet été au Stade Brestois en provenance de Monaco, l'attaquant a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs trois minutes après son entrée en jeu. Une réalisation pleine de spontanéité, à droite de la surface. Olivier Dall'Oglio, son entraîneur, a beaucoup aimé. Et, dans le geste du petit jeune, il a revu un glorieux ancien. "Cardona met un but plein de spontanéité, qui lui ressemble. Il frappe beaucoup au but et sa frappe est magnifique. Il n'avait pas beaucoup d'espace. Il ressemble à JPP à ses débuts", a-t-il lancé. Y a pire comme comparaison…

Cardona (Brest)Getty Images

Les flops

Le mercato de l’OL

Lyon a encore lâché des points, Lyon est 16e de Ligue 1 après 10 journées et si les responsabilités sont partagées, l’inefficacité des recrues reste un vrai point noir de son début de saison. Face à Dijon, Rudi Garcia n’a aligné qu’une seule des sept nouvelles têtes de l’été. Seul Thiago Mendes a démarré la rencontre mais sa prestation d’une neutralité absolue nous a rappelé à quel point son début de saison est compliqué. Recrue la plus onéreuse de la riche histoire de l’OL, Joachim Andersen, en perdition depuis août, a vécu la soirée sur le banc. Seul Jeff Reine-Adelaïde a apporté quelques éclairs depuis son arrivée. Et si l’OL plonge complètement, il suit la trajectoire de recrues franchement décevantes.

Thiago Mendes en C1 avec Lyon, 2019Getty Images

Le record de Gradel

Mais que lui est-il passé par la tête ? Un excès de confiance ? Quelques minutes après avoir transformé un premier penalty, l’Ivoirien a remis le couvert. Mais sa corse d’élan insensée a débouché sur un intérieur du pied beaucoup trop enlevé. Sans conséquence puisque le TFC s’est imposé (2-1). Mais Gradel est un récidiviste. Ce samedi, il a raté son huitième penalty en Ligue 1 (!) en 26 tentatives. C’est trois de plus que n’importe quel autre joueur. Il serait peut-être temps de passer la main, non ?

Une Ligue 1 nivelée par le bas

Après dix journées, Nantes est un solide dauphin de Ligue 1, un statut qu’il occupera encore pendant une semaine. Et à voir la pauvreté de la prestation nantaise sur la pelouse de Metz, lanterne rouge avant cette journée, ce n’est pas une nouvelle franchement réjouissante pour le championnat. Cet exercice se distingue par sa médiocrité, par l’irrégularité des performances, par l’incapacité à voir des forces émerger derrière d’un PSG qui compte, déjà, cinq points d’avance malgré un début d’exercice hésitant. Cette saison, la L1 se nivèle par le bas. Bien sûr, les grosses écuries (Monaco, Lyon, Marseille et même Saint-Etienne, Rennes ou Lille) en sont les premiers responsables. Hormis Paris, auteur d’un début de saison moyen mais déjà largement en tête, seul un quart des équipes de l’élite (Nantes, Angers, Bordeaux, Brest et Reims) ont réussi leur début de saison. C’est dire si la saison démarre sur des bases médiocres.

Les mains de Pied

Il s'en est passé des choses à Toulouse, décidément. Parce qu'au-delà de la première victoire de l'ère Kombouaré, le match a été marqué par… le VAR et les mains de Pied. Ce qui n'est pas anodin, vous en conviendrez. Lille a concédé deux penalties, dont le deuxième a été manqué par Gradel. Combien de mains du malheureux Pied auraient été sifflées avant l'arrivée de la régie qui régit désormais les affaires de l'arbitrage ? La réponse est simple : zéro. Parce que Stéphanie Frappart, au sifflet, n'en avait vu aucune. A tort ? Certainement pas. Sur la seconde, notamment, le Lillois est en train de tacler quand sa main entre en contact avec le ballon. A moins d'être manchot, il ne pouvait l'éviter. Il fut un temps où la notion d'intentionnalité était prise en compte. Et, plus ça va, plus on pense que cela n'était pas plus mal.