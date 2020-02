Après Rudi Garcia, place à Jean-Michel Aulas. Au lendemain de son entraîneur, qui a longuement évoqué sa nouvelle vie lyonnaise au Corriere dello Sport, le président de l'OL y est lui aussi allé de son entretien à un quotidien italien. Le tout à cinq jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à la Juventus (mercredi, 21h). Dans les colonnes de Tuttosport, "JMA" aborde ainsi plusieurs sujets, dont notamment l'arrivée manquée de Cristiano Ronaldo il y a bien des années...

"J'ai été proche d'être le premier président de CR7. On l'avait rencontré durant un tournoi au Portugal, explique Jean-Michel Aulas au quotidien transalpin. Il avait 15-16 ans et il était déjà très fort. J'avais essayé de l'acheter au Sporting, mais malheureusement sans succès. Il me reste la satisfaction d'avoir vu le début d'une histoire fantastique (...) Si ça ne tenait qu'à moi, il aurait gagné le Ballon d'Or cette année."

Rudi Garcia ? "Le meilleur tacticien avec Houllier", assure JMA

Interrogé sur la future confrontation face à la Juve, le président de l'OL, conscient que ce sera "très difficile" d'éliminer la Vieille Dame, a toutefois "confiance" en Rudi Garcia. "Il a défié à plusieurs reprises la Juve en Serie A, et son expérience italienne l'a fait devenir un peu italien. Tactiquement, c'est un entraîneur de Serie A. De ce point de vue, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu avec Gérard Houllier", assure "JMA", visiblement sous le charme de son entraîneur.

"Il est très bon, ajoute-t-il. Il a gagné un championnat avec Lille, disputé la Ligue des champions avec la Roma et une finale de Ligue Europa avec l'OM. Il est seulement pénalisé, en ce moment, par l'image donnée par les médias français après ses difficultés à l'OM." Dans cette longue interview, Aulas a également eu un mot pour Juninho, son directeur sportif : "Comme Nedved à la Juve, il devient un bon dirigeant : il connaît tout du football et il apprend, avec une grande humilité, les autres aspects du manager."

Aulas et les pistes Rabiot, Matuidi... et Icardi

Bien évidemment, Jean-Michel Aulas a également été questionné sur le mercato. Et notamment sur l'axe OL-Juve... "Adrien Rabiot ? En janvier dernier, je l'ai voulu pour un prêt de six mois. Mais c'est à ce moment qu'il a commencé à jouer à la Juve. C'est un grand talent", répond-il à Tuttosport. Concernant le dossier Blaise Matuidi, "JMA", en plus de confirmer un intérêt pour le milieu de terrain, espère toujours le concrétiser. "J'ai essayé l'été dernier, en vain, révèle-t-il. Mais je n'ai pas abandonné. On en reparlera en juin. Il serait parfait pour nous : régulier, tactique et champion du monde."

En parallèle, le président de l'OL a révélé avoir suivi Matthijs de Ligt "ces dernières années" avant son arrivée à la Juve. "Il était trop cher, on a décidé de miser sur Andersen. Il grandit. Il m'a promis de faire deux grands matches contre la Juve", assure-t-il.

Souvent évoquée de l'autre côté des Alpes, une arrivée d'Houssem Aouar à la Juve est-elle réellement envisageable ? "Le président Agnelli ne m'en a jamais parlé, mais je sais qu'il y a eu des contacts entre nos dirigeants. J'aimerais le voir à la Juve et j'espère que c'est son ambition", explique Aulas, qui estime que Rayan Cherki, un autre produit de la formation de l'OL, peut "devenir plus fort que Kylian Mbappé" s'il reste à l'OL "encore plusieurs années".

Plus surprenant, Jean-Michel Aulas a révélé avoir tenté une approche l'été dernier pour... Mauro Icardi. Interrogé sur l'avenir de ce dernier, prêté au PSG par l'Inter Milan, le boss de l'OL lui "conseille de rejoindre" son club. "Le revoir en Italie ? A la Juve ? S'il veut jouer toutes les semaines, il doit venir à Lyon, assure "JMA". L'été dernier, je l'ai dit aussi à sa femme. J'ai eu un entretien avec Wanda Nara et elle m'a fait une superbe impression en tant qu'agent". Enfin, un petit mot également sur Kylian Mbappé : "Un futur à la Juve ou au Real ? Au Real, où il y a son idole Zinedine Zidane."