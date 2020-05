Dans un message émouvant, Villas-Boas fait le bilan et dédie la deuxième place à Pape Diouf

LIGUE 1 - Dans un message publié sur son compte Instagram, André Villas-Boas a fait le bilan de sa première saison réussie sur le banc olympien. Le coach en a profité pour remercier ses joueurs, ses dirigeants, son staff et dédier cette qualification en Champions League à Pape Diouf, décédé il y a quelques semaines du coronavirus.

En posant ses valises à Marseille au mois de juin dernier, Villas-Boas avait une mission : qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des champions. L'objectif a été atteint. La saison étant définitivement terminée, l'heure est au bilan pour le coach portugais. Dans un long message publié sur son compte Instagram, l'entraîneur marseillais a d'abord souligné la cohésion du groupe olympien : "Résumer cette saison entre éclat et moments d'exceptions est trop facile car il en a été ainsi pendant plusieurs matchs consécutifs. Ce qui a marqué et marque souvent les équipes de choix, c'est la capacité de se réinventer face à l'adversité, que ce soit quand elle touche le fond où quand les rêves nous échappent à la porte. Nous étions un groupe !"

Ligue 1 Si les autres championnats reprennent, Quillot admet "une difficulté pour les clubs" en France IL Y A 37 MINUTES

Je voudrais terminer en dédiant cette deuxième place à l'ancien président marseillais Pape Diouf

Le tacticien portugais en a aussi profité pour remercier toutes les personnes auprès desquelles il a pu travailler cette saison : "Je vous remercie tous sans exception. À mes joueurs brillants et inégalés qui, avec beaucoup d'efforts et d'altruisme, ont tout donné à chaque match. ⁣⁣À Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud.⁣⁣À Andoni Zubizarreta et Albert Valentin qui m'ont amené dans cette merveilleuse ville de Marseille et m'ont permis de connaître la force du Vélodrome et la passion unique de ses habitants. ⁣⁣À mon staff, amis de voyage, mes rois de compétences. ⁣⁣Au staff médical, décisif et tolérant qui a obtenu des résultats uniques cette saison."

Enfin, André Villas-Boas n'a pas manqué de classe en rendant hommage à Pape Diouf. L'ancien dirigeant marseillais, très populaire chez les fans olympiens et respecté par l'ensemble des dirigeants du football français, est récemment décédé du coronavirus. "Je voudrais terminer en dédiant cette deuxième place à l'ancien président marseillais Pape Diouf", a conclu AVB.

Ligue 1 Pourquoi aller au bout de son contrat n'est plus "honorable" IL Y A 38 MINUTES