C'est une scène que Dario Benedetto a dû se remémorer plusieurs fois depuis samedi dernier. Alors que Dimitri Payet venait de lui donner le ballon, l'attaquant argentin a ensuite complètement manqué son penalty face au FC Nantes (0-0). Forcément déçu, le nouveau numéro 9 marseillais a accepté de revenir sur ce raté dans un entretien accordé au journal Clarin.

"Le ballon est vraiment différent"

"Le coach nous a dit que c’était la première et la dernière fois (...) Histoire de gagner en confiance, c’est moi qui ai demandé (à Payet) de pouvoir tirer. Et ça a mal tourné...", explique-t-il tout d'abord. Plutôt réaliste, Benedetto parle d'un penalty qui ressemblait plus à "une pénalité de rugby". "C’est la première fois que je tire un penalty aussi mal. J’avais mon corps beaucoup trop en arrière, j’ai tout fait de travers", ajoute-t-il.

Dario BenedettoGetty Images

Enfin, l'attaquant de l'OM a remis en cause... le ballon de Ligue 1. Pour lui, il est "très léger". "Le ballon est vraiment différent par rapport à l’Argentine", explique Benedetto. Ceci explique cela ?