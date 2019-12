De Gameiro à Nzonzi en passant par Garay : De quoi l’OL a-t-il besoin au mercato ?

Dimanche dernier, il y avait des airs de fin de saison au Groupama Stadium. Comme si le ciel lyonnais, déjà très assombri par les rapports club-supporters et des résultats en dent de scie, venait de s’effondrer pour de bons sur la tête des Gones. Les blessures longue durée de Jeff Reine-Adelaïde mais surtout d’un Memphis Depay au sommet de son art auraient de quoi décourager durablement les Lyonnais.

Pourtant, tout n’est pas fini. La tentation de tirer un trait sur la saison en court pour préparer au mieux la prochaine, notamment en faisant grandir des jeunes pousses prometteuses comme face à Toulouse mercredi (4-1), existe, mais doit être raisonnée. Car l’OL, aussi fou que cela puisse paraître, est encore en course dans toutes les compétitions auxquelles il participe. Mieux, grâce à cette "triste" L1, l’OL en crise n’est qu’à six points du podium. Rien d’insurmontable quand on connaît la spécialité locale des fins de saison en boulet de canon.

"ll faut d’abord poser la question à l’entraîneur, avait affirmé Juninho lundi. Mais pourquoi pas (recruter) un joueur par secteur, un défenseur, un milieu et un en attaque ?" On l’a pris au mot, en y ajoutant d’autres besoins évidents. Voici ce que ça pourrait donner.

En défense centrale

Le besoin : Un remplaçant à Marcelo. En plein divorce avec les supporters et même avec certains membres du club qui lui reprochent sa communication maladroite, le Brésilien est en fin de cycle à l’OL. En cas de départ, les décideurs devraient se pencher sur un élément d’expérience, à même de suppléer Joachim Andersen en difficulté et d’apporter de la sérénité dans les airs.

Les noms cités : Samuel Umtiti, Ezequiel Garay

Notre avis : Oubliez le rêve Umtiti qui relève plus du fantasme qu’autre chose. En revanche, Ezequiel Garay, vieille cible lyonnaise, reprend beaucoup de critères : expérience (33 ans), en fin de contrat à Valence en 2020, dominateur dans les airs et qui n’empêcherait pas plus long terme l’éclosion d’un jeune à ce poste.

Vidéo - Umtiti, Lemar, Nzonzi : Des champions du monde au chevet de l'OL ? Oui mais... 06:17

Latéral gauche

Le besoin : Un titulaire solide. En engageant Youssouf Koné comme remplaçant de Ferland Mendy, l’OL s’est trompé. L’ancien Lillois tarde à montrer l’étendue de son talent et a réussi à relancer un Marçal en perdition à ce poste. Si l’animation offensive de Lyon est aussi faible, c’est aussi parce que les mouvements dans les couloirs sont relativement faibles.

Les noms cités : Lucas Digne, Ricardo Rodriguez

Notre avis : Le poste de latéral gauche ne semble pas être une urgence à l’OL. Pourtant, à Toulouse, c’est… Maxwel Cornet qui occupait ce poste. Difficile d’y voir une solution à long terme. Mais la rareté du profil recherché ne correspond pas au mercato d’hiver, davantage fait de bricolage que réel apport.

Lucas Digne face à la MoldavieGetty Images

Milieu récupérateur

Le besoin : Trouver une alternative à Lucas Tousart. L’ancien de Valenciennes est devenu indispensable à l’OL cette saison uniquement car il est l’unique récupérateur de l’effectif. Thiago Mendes étant considéré comme un relayeur par Rudi Garcia, il faut trouver une solution pour faire souffler voire, mieux, concurrencer Tousart à son poste.

Les noms cités : Adrien Rabiot, Steven Nzonzi

Notre avis : L’idée Rabiot aurait pu être excellente mais ne verra pas le jour. La piste Nzonzi a le mérite d’être abordable et de remplir le profil parfaitement. Elément d’expérience, il pourrait aussi apporter de la sérénité à un milieu qui en manque terriblement.

Steven Nzonzi (Galatasaray) y Lois Openda (Club Brugge)Getty Images

Milieu créateur

Le besoin : Des idées et du talent. Sans Depay et Reine-Adelaïde, l’OL a perdu deux facteurs X, deux accélérateurs de jeu. Désormais, Houssem Aouar semble terriblement seul. Reste à savoir quel joueur chercher : plutôt un ailier ? Un milieu axial capable de jouer sur les côtés ? Un attaquant de soutien ?

Les noms cités : Thomas Lemar, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa

Notre avis : Si l’idée Ben Arfa est alléchante, elle semble bien trop risquée dans la situation actuelle pour Lyon. A l’inverse, les profils travailleurs et joueurs de côtés de Lemar ou Draxler, s’ils n’aboutiront pas, ressemblent à ce dont l’OL a le plus besoin. A gauche, il n’y a plus aucun spécialiste au club tandis qu’à droite Bertrand Traoré et Maxwel Cornet ont déjà montré leur limites. Attention, aussi, à ne pas empiler les joueurs coûteux à l’heure où un immense talent (Cherki) semble sur le point d’éclore.

Vidéo - Lyon a un petit trésor de guerre mais une limite majeure pour faire sauter la banque 01:39

Attaquant de pointe

Le besoin : Avec Memphis Depay, c’est un élément créatif mais surtout ultra-décisif dont l’OL est privé. Pour marquer, Moussa Dembélé semble bien esseulé. Et le profil hybride du Néerlandais rend la quête plus compliquée. D’après les premiers profils explorés, il semble que cela soit un attaquant de pointe qui soit recherché. Pour finalement évoluer à deux pointes ? C’est toute la question…

Les noms cités : Kevin Gameiro, Olivier Giroud

Notre avis : Avec Dembélé dans les parages, impossible d’imaginer Giroud débarquer tant les profils sont similaires. Le cas de Gameiro, en plus d’être réaliste, offre surtout la possibilité d’aligner une paire d’attaquants ultra-complémentaires sur le papier. Et puis, des occasions comme Gameiro sur le marché, l’OL n’en aura pas cinquante sur ce mercato d’hiver…