Pour l'instant, c'est statu quo dans le dossier Neymar. Malgré les informations de Sky Italia, qui annonçait jeudi un accord entre le PSG et le Barça, rien ne semble encore bouclé. Et pour ceux qui attendent un dénouement imminent, ils vont probablement encore devoir patienter. En effet, Le Parisien affirme qu'aucun ultimatum ne devrait être fixé. Même information du côté de Sport, un quotidien réputé proche du club catalan. Résultat, le suspense pourrait bien durer jusqu'à lundi minuit, horaire du gong final du mercato estival.

En attendant, les deux clubs vont continuer à négocier. Et cela ne s'annonce pas forcément simple. Depuis ce vendredi matin, la presse espagnole est bien pessimiste concernant l'épilogue du feuilleton Neymar. Du côté du Parisien, on affirme même que les dirigeants du Barça ont annoncé au PSG qu'ils ne pouvaient pas, pour l'instant, satisfaire leurs requêtes. Une situation irremédiable ? Plusieurs cas de figure sont à envisager.

Si Dembélé dit oui, l'opération se boucle

Il suffirait d'un simple "oui". Trois lettres pour que cette gigantesque opération se boucle. Mais Ousmane Dembélé, qui devrait effectuer le chemin inverse de Neymar et donc rejoindre Paris, n'est toujours pas tenté. L'international français reste sur sa position : il veut s'imposer au Barça. Comme répété à maintes reprises par son agent, un départ au PSG n'est pas à l'ordre du jour.

Résultat, l'accord qui existe entre les deux clubs, incluant le Français en prêt, Rakitic, Todibo et une somme d'argent, est (pour l'instant) vain. Si ce dernier vient à changer d'avis, alors le transfert du Ney ne serait probablement qu'une question de temps. C'est dans ce sens que Sky Italia annonçait, jeudi, une conclusion imminente de l'affaire.

Vidéo - "En s'obstinant, Dembélé prend le risque de se mettre à dos le vestiaire et le Camp Nou" 03:39

Uniquement du cash ? Difficile mais pas impossible

Selon Sport, le PSG a fait ces dernières heures une contre-offre au Barça. Laquelle ? Un transfert de Neymar contre... du cash. Et uniquement du cash. Une possibilité réfutée par le club catalan, qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour satisfaire Paris. La présence de joueurs à échanger est donc indispensable pour le Barça. Le quotidien Mundo Deportivo explique d'ailleurs que le PSG valorise toujours son joueur à 215 millions d'euros. Beaucoup pour pour la direction du Barça après ses achats cet été (Griezmann, De Jong...).

Vidéo - Feuilleton Neymar : Pourquoi il faut s'attendre à un rebondissement jusqu'à la dernière minute 04:26

Neymar reste au PSG

Au final, c'est peut-être la solution la plus probable. À un peu plus de trois jours de la fin du mercato, le temps presse et les négociations semblent s'enliser. De plus, le PSG, en cas de départ de son numéro 10, devra forcément intervenir sur le mercato pour le remplacer. Comment imaginer le club parisien lâcher sa star dans les dernières heures sans lui avoir trouver un successeur au préalable ? Si Leonardo veut récupérer une somme cash, c'est dans ce sens.

Pour Mundo Deportivo, le retour de Neymar au Barça est compromis "sauf nouveau mouvement de dernière minute qui semble peu probable". Après lundi minuit, il sera trop tard.