Derby, petites secousses et grandes conséquences

Les années passent, les joueurs changent, les classements évoluent mais ce satané derby ne bouge pas d’un iota. Au fond, peu importe les états de forme du moment, peu importe si l’enjeu concerne les places européennes ou la zone de relégation. Saint-Etienne - Lyon est l’une des très rares affiches de Ligue 1 qui se suffit à elle-même.

Le derby peut vivre en dehors de l’actualité qui l’entoure. Mais il reste un tournant pour les deux voisins. Saison après saison, il donne le cap, brise une dynamique ou enclenche un cercle vertueux. Il installe les certitudes ou oblige à trancher dans le vif. En ce mois d’octobre, les deux ennemis de toujours sont en plein marasme. C’est dire si l’issue du match de ce dimanche d’automne pèsera dans les comptes du printemps. Comme ce fut le cas lors des trois dernières saisons.

2018/2019 : La course au podium bascule

Lyon se déplace dans la Loire avec le pied qui tremble. 2019 a mal démarré. Une sortie à domicile en quart de finale de la Coupe de la Ligue et deux nuls bien moroses en L1 lui ont coulé les deux pieds dans le béton. Le déclassement guette les hommes de Bruno Genesio. Le but de Moussa Dembélé à la toute dernière minute du derby de janvier dernier (victoire 1-2 de Lyon) vaut de l’or, il propulse les Gones dans un top 3 qu’ils ne quitteront plus. Au soir de la 35e journée, Lyon conservait un petit point d’avance sur l’ASSE et sa place sur le podium. Sans le coup de boule de son avant-centre le 20 janvier, le sprint aurait pu prendre une autre tournure et Saint-Etienne vivre sa première expérience en Ligue des champions depuis plus de 30 ans. Mais le derby en a décidé autrement.

Dembélé au duel avec PerrinGetty Images

2017/2018 : La fin de Garcia, le début de l’enfer des Verts

Entre Christophe Galtier et Jean-Louis Gasset, les Verts ont traversé un profond coma. Tout avait plutôt bien débuté avec Oscar Garcia. Trois victoires, quelques turbulences mais la débâcle historique subie à domicile face à l’OL (0-5) entérine un divorce forcé. L’humiliation est insupportable. L’ASSE ne perdra pas seulement un match, le calvaire va s’étirer sur trois mois. Julien Sablé, propulsé pompier de service, se crame comme numéro 1 et les Verts frôlent la zone rouge. Il faudra l’arrivée de Jean-Louis Gasset et un mercato d’hiver très costaud pour remettre Saint-Etienne à l’endroit. Mais ce derby aurait pu coûter bien plus cher.

Traoré, Fekir et TeteGetty Images

2016/2017 : Et Genesio sauva sa peau

Avant d’accueillir les Verts au Parc OL pour la première fois de l’histoire du derby ce 2 octobre 2016, juste avant la trêve internationale, Bruno Genesio est un coach en grand danger. L’OL, 9e de Ligue 1, est très loin de ses standings et vient de s’incliner sur la pelouse de Séville en Ligue des champions. Cela ne vous rappelle rien ? Trois ans plus tard, Sylvinho est dans une situation en tout point semblable. Ce soir-là, Darder et Ghezzal sauvent la peau de leur coach. Le début de saison restera chaotique. Cette victoire s’accompagnera de deux défaites à Nice puis face à Guingamp. Mais le succès lors du derby offre plus de temps et de répit que n’importe quelle série vertueuse. Et si Genesio traverse cette tempête automnale, il le doit d’abord et avant tout à cette soirée du 2 octobre.