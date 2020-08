Des cas de Covid-19 au Sparta Rotterdam, Lens annule son match

Alors que le RC Lens devait disputer un dernier match de préparation face au Sparta Rotterdam ce samedi, le club a dû annuler en raison de la découverte de cas de Covid-19 au sein de l'effectif néerlandais.

Après Metz, un autre club français a annoncé aujourd'hui devoir annuler un match amical de préparation à la saison 2020/2021 de Ligue 1. Il s’agit du RC Lens, dont la rencontre face au Sparta Rotterdam, qui devait avoir lieu ce samedi à Bollaert-Delelis à 19 heures, est annulée, en raison de cas de Covid-19 détectés au sein de l’effectif rotterdamois.

"Le club communiquera dès que possible sur la tenue du match face à un adversaire qui reste à déterminer", ont indiqué les Sang et Or sur Twitter, eux qui avaient préféré jouer le club néerlandais plutôt que Chambly, pensionnaire de Ligue 2. Le timing sera serré, alors que les promus nordistes doivent commencer officiellement leur saison dans 9 jours, avec un déplacement à huis-clos sur la pelouse de l’OGC Nice.

