LIGUE 1 - L’OM va bien sportivement. Mais mal financièrement. Cet aspect pécuniaire pourrait prendre le dessus, si plusieurs joueurs importants quittent l’équipe et si les négociations concernant les salaires n’aboutissent pas. Dimitri Payet s’est exprimé sur ces problématiques dimanche dans les colonnes du Journal de l’Île de La Réunion. Il se dit attaché à son club, mais à sa famille avant tout.

La crise sanitaire s’est vite muée en crise financière. L’OM n’échappe pas à la règle et son président Jacques-Henri Eyraud joue sur deux tableaux pour amortir les pertes. D’une part, l’objectif du mercato phocéen serait de récupérer 60 millions d’euros par la vente de joueurs, d’une autre, des négociations sont menées quant à une diminution des salaires.

Sur le premier point, Dimitri Payet ironise ce dimanche, dans des propos tenus dans les colonnes du Journal de l'Île de La Réunion et relayés par So Foot : "Si j’ai bien compris, l’OM doit vendre tous ses meilleurs joueurs pour diverses raisons. Donc si la Ligue 1 se joue en foot à sept la saison prochaine, on est bon." Pour autant, celui que les internautes d’Eurosport ont élu meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2019-2020 ne déclare pas la guerre à son président : "Toutes nos discussions se font dans le respect. Nous ne sommes pas constamment d'accord, mais on trouve toujours des solutions pour faire avancer les choses."

"J’ai des crédits importants à honorer"

Faire avancer les choses pourrait donc aussi passer par des concessions financières. D’après L’Equipe, la direction de l’OM cherche à aller plus loin que ce qui a été négocié avec l’UNFP, à savoir un décalage des salaires. L’objectif serait bien de les réduire et non de les reporter, pour se refaire une santé pécuniaire. Et là-dessus, Payet joue la carte de l’inflexibilité, toujours dans la même interview, reprise par le quotidien national : "Tout le monde s’est exprimé sur le sujet. Ma position était claire et nette. Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j’ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir."

L’international français priorise sa famille, et estime que ce n'est pas synonyme d’un manque de considération pour son club : "Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club pour qui tout le monde connaît mon attachement." Et d’ajouter, en remettant le sportif sur le devant de la scène, et alors que Marseille a brillé cette saison en terminant deuxième de L1 : "Lorsque je suis revenu à l’OM, j’ai dit que l’histoire recommençait. Elle est belle. J’ai envie de continuer, tant que je pourrai, tellement je me sens bien dans ma tête et dans mes jambes. Je pousserai au max pour l’OM."

"J'ai envie de jouer cette C1 dans ce nouveau Vélodrome"

André Villas-Boas n'a pas prolongé son contrat (qui court jusqu'en juin 2021), mais il n'a pas non plus quitté la cité phocéenne, malgré les remous provoqués par le départ d'Andoni Zubizarreta, directeur sportif auquel il avait déclaré lier son avenir. De quoi conforter l'envie de rester de Payet, proche du coach portugais : "Malgré tout ce qui a été rapporté ces derniers jours, il [Villas-Boas] est toujours parmi nous."

Tout n'est pas rose entre le joueur et sa direction, mais il n'en dit pas que du mal : "On peut dire ce qu'on veut mais les dirigeants ont fait un gros travail (...) l'équipe ne cesse de grandir sportivement." L'OM doit gérer au mieux la crise : "On arrive à se parler, à trouver des solutions tous ensemble, à laver son linge sale en famille." Et pour Dimitri Payet, cela en vaut la peine : "J'ai faim, j'ai envie de jouer cette Ligue des champions dans ce nouveau Vélodrome."

