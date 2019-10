Les tribunes de supporters du stade Geoffroy-Guichard resteront en partie fermées pour deux matches, a décidé mercredi la commission de discipline de la LFP sanctionnant le comportement des supporteurs de l'AS Saint-Etienne lors du derby face à l'Olympique lyonnais.

"Usage d'engins pyrotechniques, jets d'objets, banderole injurieuse", la Ligue de football professionnel a ordonné la fermeture "pour deux matches dont un match par révocation du sursis des parties basse des tribunes Parret et Snella et 5.000EUR d'amende pour l'AS Saint-Etienne", suite au derby victorieux (1-0) face à l'OL. Le capitaine de l'ASSE Loïc Perrin a également été sanctionné d'un match par la Commission de discipline pour multiplication de cartons jaunes.

La polémique née de la double expulsion des Niçois Christophe Hérelle et Wylan Cyprien, lors de la réception du Paris SG (défaite des Aiglons 4-1), a accouché d'un seul match ferme de suspension pour les deux joueurs. Hérelle avait donné une légère gifle à l'Argentin Leandro Paredes et Cyprien avait dans le même temps été expulsé pour un second avertissement pour avoir avoir été injurieux envers l'arbitre, ce dont le joueur se défend.

L'attaquant argentin de l'OM, Dario Benedetto, a lui écopé d'un match ferme de suspension pour trois avertissements.

LIGUE 1

Un match de suspension pour exclusion : Wylan Cyprien (Nice), Christophe Herelle (Nice), Molla Wague (Nantes)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle : Haitam Aleesami (Amiens), Dario Benedetto (Marseille), Lamine Fomba (Nîmes), Serhou Guirassy (Amiens), Lamine-Gueye Kone (Strasbourg), Loïc Perrin (Saint-Etienne), Jacques-Alaixys Romao (Reims)

LIGUE 2

Trois matchs de suspension dont un match avec sursis : Jim Allevinah (Clermont)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle : Lilian Brassier (Valenciennes), Yannick Cahuzac (Lens), Eric Junior Dina Ebimbe (Le Havre), Jean-Pascal Fontaine (Le Havre), Adrian Grbic (Clermont), Ousmane Kante (Paris FC), Julien Laporte (Lorient), Bevic Moussiti Oko (Le Mans), Gabriel Mutombo Kupa (Orléans), Emmanuel Ntim (Valenciennes)

10ème journée, Orléans-Lens du 7 octobre 2019

Comportement à la mi-temps de Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du RC Lens : cinq matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles.