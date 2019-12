Le magnifique succès face à Nîmes (6-0) mardi soir va sûrement passer en arrière plan. Dans son édition de mercredi, l'Equipe révèle que King Street, qui détient 86,4 % des parts des Girondins de Bordeaux, aurait signé un compromis de vente avec GACP (General American Capital Partners), l'actionnaire minoritaire, pour racheter ses parts. D'après le quotidien, l'officialisation de la nouvelle pourrait intervenir la semaine prochaine.

Cette information arrive dans un contexte extrêmement tendu au sein d'un club pourtant réputé pour sa tranquillité. Avant de manifester leur mécontentement ce mardi soir, provoquant par ailleurs l'arrêt du match Bordeaux-Nîmes pendant quelques minutes, les supporters s'étaient rendus au Haillan en fin de semaine passée pour réclamer les démissions de Frédéric Longuépée et du responsable de la billetterie Antony Thiodet.

Après la rencontre, le président délégué des Girondins de Bordeaux a donné sa version des faits. "On a assisté à une situation désolante pour le club, a-t-il déclaré dans un premier temps. C'est inacceptable, et ce n'est pas du tout l'image que l'on souhaite donner du football à Bordeaux. Comme vous le savez, King Street est l'actionnaire majoritaire du club, engagé aux Girondins de Bordeaux pour longtemps et je voudrais confirmer à tout le monde que je ne démissionnerai pas et que je n'en ai jamais eu l'intention". Malgré ce contexte lourd, Bordeaux intègre le podium de la L1. Comme au bon vieux temps de l'ère Triaud.