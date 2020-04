L'incertitude plane sur la date de reprise du championnat. Une incertitude qui entraîne plusieurs hypothèses. Il y a Noël Le Graët qui espère finir la saison cet été ou Jean-Pierre Rivère, rejoint par André Villas-Boas et Christian Gourcuff, qui pense à se laisser la fin d'année civile pour conclure l'exercice 2019-2020. Il y a aussi la proposition surprenante émise jeudi par Waldemar Kita, le président du FC Nantes, dans une interview accordée au site News Tank.

"J'ai fait une proposition dans un groupe de travail de la LFP : reprendre l'entraînement le 15 avril au moins jusqu'au 15 mai, après on verra ce que ça donnera, a-t-il indiqué. Je propose que les joueurs soient enfermés dans un campus comme pour une préparation d'avant-saison, avec un contrôle médical préalable. Tout le monde doit être contrôlé : les joueurs professionnels, le staff technique et le corps médical. Et il n'y a personne d'autre !"

Le président nantais s'est ensuite justifié sur la date du 15 avril. "Cela correspond aux statistiques que j'ai vues pour d'autres pays : Chine, Corée du Sud, Japon... Et je vous signale que des clubs allemands reprennent l'entraînement, a-t-il renchéri. Pendant quelques semaines, on n'a pas trop su comment s'y prendre, mais maintenant, on sait." A coup sûr, cette proposition va faire parler dans le monde de la Ligue 1. Une proposition qui n'aura aucune chance d'aboutir.