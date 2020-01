Et voilà, Fabregas fait à nouveau peine à voir

L'embellie aura été de courte durée. Le temps d'un match en fait. Histoire de faire saliver de nombreux amoureux du ballon rond à qui Cesc Fabregas a laissé de bons souvenirs. De leur faire croire que la L1 allait enfin profiter de son génie. Cet emballement pour quelques dizaines minutes de bonne facture face au PSG au Parc des Princes (3-3) en dit long. C'est un symbole de l'attente énorme sur sa personne. Mais le soufflé est retombé aussi vite qu'il était ressorti. Depuis, le fantôme de Fabregas est revenu sur les prés hexagonaux. Et ça fait presque peine à voir.

Qui ne rêve pas de revoir le Fabregas qui a fait les beaux jours d'Arsenal, du Barça ou encore de Chelsea ? De se délecter de sa créativité, sa vision du jeu hors normes et de sa science de la passe ? Même sans être un fan de Monaco, tout suiveur de la L1 ne pourrait qu'apprécier d'apercevoir même une once du formidable joueur qu'a été le Catalan. Le souci, c'est qu'il ne le rappelle même pas par intermittence. Ses retours de flamme sont aussi rares que des matches à guichets fermés à Louis-II.

Avec l'arrivée de Robert Moreno, l'espoir est pourtant revenu. Le nouvel entraîneur de Monaco compte tout faire pour le relancer. Il semblait même avoir déjà trouvé la bonne formule en replaçant Fabregas au centre du jeu pour lui donner les clefs et exploiter au mieux ses qualités. L'ancienne pépite d'Arsenal, formée à La Masia en Catalogne, a ainsi retrouvé un poste plus haut sur le terrain pour être le soutien de Wissam Ben Yedder. Mais samedi comme à chacune de ses sorties depuis son match au Parc, il a exposé au grand jour ses limites pour occuper ce rôle de plaque tournante monégasque.

Fabregas (AS Monaco)Getty Images

L’AS Monaco doit-elle se passer de lui ?

Lors de la déroute face à Strasbourg (1-3), sa lenteur n’a cessé de sauter aux yeux. Il a même marché la majeure partie du temps tout en étant inexistant dans le repli défensif. Ça, ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas le plus choquant, même si ça handicape forcément cette équipe monégasque déjà fébrile en défense et trop souvent coupée en deux. Mais contre les Alsaciens, il n'a surtout pas su éclairer le jeu, comme son coach le souhaite. Trop dur à trouver pour ses coéquipiers et incapable d'accélérer le jeu par ses passes, il a erré comme une âme en peine dans un milieu de terrain de l'ASM aux abois et complétement désorganisé.

Interrogé sur la triste prestation de son protégé, Robert Moreno a balayé d'un revers de main : "A Paris, quand il fait des passes clefs, on ne me pose pas la question". Le nouveau patron du banc asémiste n'a pas forcément tort. Un match intéressant n'efface cependant pas tout le reste. Aujourd'hui, il plane toujours au-dessus du Rocher cette impression que Fabregas est en pré-retraite en Principauté. Et qu’il ne faut pas espérer plus. Car à bientôt 33 ans, il semble usé par le poids des années lui qui a commencé à 16 ans du côté d'Arsenal.

Alors bien sûr, ses meilleures années sont évidemment derrière lui. A son arrivée, personne ne se faisait d'illusion sur ce plan-là. Mais à l’époque, il était impossible d'envisager de le voir aussi médiocre si souvent dans un championnat qu'il s’est pourtant permis d’épingler pour son niveau. Aujourd'hui et après toutes ses prestations décevantes depuis un an, il n'est même pas illégitime de se demander si l'ASM n'a pas intérêt à se passer vraiment de ses services pour mettre d'autres joueurs plus en forme dans de meilleures conditions tant il est incapable d'être le maître du tempo espéré. Ce serait un vrai crève-cœur. Mais peut-être moins que de le voir produire ce genre de prestation en L1.