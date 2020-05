Europe, finances, mercato : Lyon et maintenant ?

LIGUE 1 – Potentiellement privé de qualification européenne, Lyon se retrouve dans une situation inconfortable. Mais le club rhodanien n'a pas encore dit son dernier mot et a encore des motifs d'espoirs. Il possède surtout des bases solides aptes à l'aider à faire face.

C'est un coup d'arrêt. Un coup de massue, même, que les Lyonnais avaient vu venir d'assez loin. Jean-Michel Aulas a eu beau faire preuve d'une imagination sans limites pour enchaîner les propositions plus saugrenues les unes que les autres, il y avait peu d'espoir. Pour une simple et bonne raison : l'OL est passé à côté de sa saison sportive en L1 et ce n'est pas vraiment la faute de la pandémie de coronavirus. Septième avec 10 points de retard sur le podium, les Lyonnais n'ont pas été à la hauteur de leurs ambitions. L'OL se retrouve donc sans Coupe d'Europe suite à l'arrêt anticipé de la saison de Ligue 1. Et avec quelques questions sur son avenir.

S'il n'y aura pas de rencontre de L1 avant la fin août, au mieux, les prochaines semaines s'annoncent rythmées dans le Rhône. Sans grande surprise, Jean-Michel Aulas va s'activer pour défendre une nouvelle fois les intérêts de son club. "Il est toujours difficile de donner des détails au sujet de procédures qui seront multiples", a déclaré le dirigeant lyonnais lors d'une conférence téléphonique avec l'AFP. "On va réclamer des dommages et intérêts, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d'euros", a-t-il ajouté, annonçant pour l'heure vouloir saisir le tribunal administratif en procédure d'urgence "pour une suspension de décision par référé". La LFP semble toutefois assez sereine sur le plan juridique avec son choix de stopper la saison.

L'OL a encore des espoirs pour retrouver l'Europe

Pour le moment et sauf rebondissement inattendu dans les tribunaux, Lyon se retrouve donc sans Coupe d'Europe pour la première fois depuis 1997. Un petit séisme dans le Rhône. Notamment sur le plan de l'image. Mais pas seulement. Tout n'est cependant pas encore perdu. L'OL peut encore arracher un ticket pour la Ligue Europa via la finale de la Coupe de la Ligue, que les Gones doivent disputer face au PSG. Mais le doute plane sur son organisation. Et sinon, il y a le rêve improbable de la Ligue des champions.

Alors que le club rhodanien doit encore disputer son huitième de finale retour face à la Juventus, l'Olympique Lyonnais pourrait retrouver la saison prochaine la plus prestigieuse compétition du Vieux Continent si l'OL parvient à… remporter cette édition 2019-2020 que l'UEFA espère toujours organiser en août. "Si les recours pouvaient aboutir, cela permettrait de jouer en Ligue Europa... et nous pouvons aller aussi au bout en Ligue des champions", a d'ailleurs glissé Aulas jeudi soir. Il n'est pas interdit de rêver. Surtout que si la C1 va à son terme, les cartes vont être rebattues, avec un format sûrement adapté et des équipes dans des états de forme incertains.

Une structure financière solide

Si on revient sur la terre ferme, cette annonce place bien l'Olympique lyonnais dans une situation inconfortable. Pour le sportif. Et le côté économique. Mais le club n'est pas non plus au bord d'une catastrophe industrielle. Sa non-qualification pour une Coupe d'Europe est évidemment un coup dur pour ses finances. Ce sont des millions qui s'envolent. Mais le septuple champion de France, qui a déjà été confronté ces dernières années aux manques de revenus liés à une absence de participation à la lucrative C1, a de quoi voir venir. Car comme aime le rappeler subtilement Jean-Michel Aulas, Lyon n'est pas Marseille par exemple.

Grâce à une gestion réfléchie depuis des années, Jean-Michel Aulas a permis à son club d'avoir une structure financière solide. La holding cotée en bourse coiffant l'Olympique lyonnais, OL Groupe, a vu ses revenus annuels atteindre les 400 millions d'euros. En février, Lyon se gargarisait même d'ambitionner de dégager un excédent brut d'exploitation (Ebitda) "supérieur à 100 millions". Alors bien sûr, le club va subir aussi cette crise liée au Covid-19 de plein fouet. Ces chiffres vont être sérieusement impactés. Et cette absence de Coupe d'Europe, notamment de C1, ne va clairement pas aider la trésorerie du club. Mais contrairement à nombre de ses concurrents en France, l'OL possède des fonds propres (stade, centre d'entraînement…) aptes à l'aider à passer cette période et à se relever.

Mercato : Lyon a un coup d'avance

Jean-Michel Aulas a ainsi très vite rassuré tout le monde : "Notre budget sera comme si nous nous étions qualifiés par le championnat". L'OL a en plus eu le nez d'avoir un coup d'avance. Comme souvent, le club, qui a vendu Lucas Tousart pour 25 millions euros au Hertha Berlin, s'est déjà activé sur le mercato avec la signature cet hiver de Tino Kadewere, qui s'est engagé avec les Gones avant d'être prêté au Havre. "Nous avons déjà fait une partie du recrutement et nous allons lever l'option d'achat de Karl Toko-Ekambi (auprès de Villarreal), a prévenu JMA. Nous avons donc déjà une très bonne équipe. Nous ferons le recrutement comme si nous devions jouer en Coupe d'Europe en espérant qu'on y soit. Nous aurons une équipe meilleure la saison prochaine."

Un discours de circonstance bien entendu. Car si Jean-Michel Aulas va se battre sur tous les fonts pour tenter de changer un peu la donne, c'est que l'absence de Coupe d'Europe n'est pas anodine non plus. Notamment en termes d'attractivité. Sans Europe, Lyon fait forcément un peu moins rêver. Et cela peut poser problème pour certains cas. Pour convaincre Houssem Aouar et Moussa Dembele de rester une saison de plus par exemple. Ou leur trouver des successeurs s'ils partent lors d'un marché estival qui s'annonce flou. Ou pour le cas Memphis Depay.

L'OL espère prolonger son Néerlandais qui est en fin de contrat en juin 2021. Avec un obstacle de taille : l'ambitieux attaquant de 26 ans, même s'il se remet encore de sa rupture des ligaments croisés du genou, rêve d'un grand club européen ! Ne pas être en C1, où il peut démontrer ses qualités aux yeux de tous, va-t-il peser dans ces discussions ? Ce n'est pas à exclure. Même si Lyon a des arguments. Là aussi. Et avoir son leader offensif l'année prochaine ne serait pas du luxe pour vite retrouver la Ligue des champions et ses millions. Un objectif déjà vital. Un an sans Europe, cela peut en effet passer. Plus, cela pourrait provoquer un vrai séisme dans le Rhône.

