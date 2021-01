Il est au bord du gouffre mais pas encore tout à fait dans le précipice. L'avenir du football français tient à fil. Celui, fragile, de l'appel d'offres dont les contours ont été dessinés ce mardi par la LFP. L'épilogue se rapproche pour le football français et ses clubs, en grande difficulté financière face à la crise sanitaire et celle des droits TV. Après avoir mis fin en décembre au contrat la liant au groupe sino-espagnol Mediapro, incapable d'honorer sa promesse d'une manne dépassant 800 millions d'euros par an, la Ligue s'est résolue mardi à faire publiquement appel à d'autres diffuseurs, via "deux consultations de marché", l'une pour la Ligue 1 et l'autre pour la Ligue 2.