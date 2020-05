LIGUE 1 - Invités lors d'un Facebook Live organisé par le président Bernard Joannin et plusieurs joueurs dont Mathieu Bodmer et Aurélien Chedjou, Laurent Blanc et Antoine Kombouaré ont défendu la cause d'Amiens, relégué en L2 à l'issue de la 28e journée du championnat.

Une semaine après l'arrêt définitif de la saison de L1, Amiens, dix-neuvième et relégué en L2, se démène pour tenter de trouver une issue heureuse. Alors que les politiques locales ont annoncé qu'ils allaient saisir la justice, Bernard Joannin essaie de se faire entendre par la voix médiatique. Mercredi, aux côtés de ses joueurs dont, Aurélien Chedjou et Mathieu Bodmer, le président amiénois a organisé un Facebook Live avec Laurent Blanc, qui a défendu la cause de l'ASC.

"Il aurait été possible de prendre des mesures exceptionnelles avec un petit peu plus de recul, a déclaré dans un premier temps, l'ex-entraîneur du PSG, actuellement à la recherche d'un banc. Chacun a un peu regardé sa situation et essayé de sauver son club... Est-ce qu'on aurait dû être plus solidaires? Bien sûr que oui... Ce qu'il fallait éventuellement faire pour avoir plus d'humanité, c'est dire : le premier est champion, on ne fait pas de descente, et l'année prochaine on joue à 21 ou 22." Avec ce scenario, Amiens aurait été sauvé en L1.

"Si la Ligue 1 est à 22 équipes, ça entraîne quatre journées de plus, il faut les caser. Mais il n'y aura plus la Coupe de la Ligue, donc il y a un créneau pour que ça se joue à 22 clubs ", estime le champion du monde 1998 qui croit en un mouvement sportif "avec les joueurs, les entraîneurs et présidents pour éventuellement faire avancer les choses en disant qu'il est d'accord pour jouer à 22 clubs la saison prochaine".

Ils se démerdent comme ils veulent, mais il faut 22 clubs la saison prochaine

Egalement invité, Antoine Kombouaré, l'ex-entraîneur de Toulouse, a émis le même avis. "L'exécutif a mis la pression, mais je ne comprends pas que la Ligue aille aussi vite. Pourquoi deux montées et deux descentes ? C'était l'occasion de montrer de l'humanité, d'être solidaire, a-t-il indiqué. La meilleure des solutions était de démarrer la saison prochaine avec 22 clubs. Je parle aussi pour Toulouse. La Ligue a pris une décision, mais il ne faut pas faire de dégâts. Ils se démerdent comme ils veulent, mais il faut 22 clubs la saison prochaine." La semaine passée, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a pourtant été clair : les recours auront peu de chances d'aboutir.

