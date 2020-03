Jean-Michel Aulas n'est pas seul. L'entraîneur de l'AS Monaco, Robert Moreno, s'est lui aussi prononcé favorablement pour une saison blanche, si la Ligue 1 ne pouvait pas reprendre ses droits avant cet été à cause de la propagation du coronavirus en Europe. L'ex-sélectionneur de l'Espagne a livré son analyse pour Deportes Cuatro lundi soir. "Je souhaite que les championnats puissent aller à leur terme. Pour cela le report de l'Euro d'un an était vital", a-t-il indiqué dans un premier temps.

"De mon point de vue, si on ne peut pas finir le championnat, le plus juste serait d'annuler la saison, et de recommencer comme si aucun match n'avait été joué", a ajouté le technicien espagnol de l'ASM, qui rejoint donc le président de l'Olympique Lyonnais. " Nous sommes partis probablement, si l’on écoute les spécialistes, pour un ou deux mois d’arrêt. Cela voudrait donc dire que le championnat ne pourrait pas se terminer... Le plus logique serait alors de dire : 'On annule tout et on repart sur la situation du début de saison'", avait déclaré Jean-Michel Aulas vendredi dernier au Monde.

Vidéo - Coronavirus : Comment le foot va-t-il s'en sortir ? Revivez le FC Stream Team 32:25

Si cette option avantagerait considérablement l'Olympique Lyonnais, septième cette saison et troisième du précédent exercice, elle serait défavorable à l'AS Monaco. Dix-septième en 2018-2019 après avoir longuement lutté pour sauver sa peau en Ligue 1, le club de la Principauté ne se qualifierait pas en Coupe d'Europe pour une deuxième année consécutive. Comme l'OL, Monaco, neuvième cette saison, possède 40 points et est décroché par le Top 4 (ndlr : 9 points). Si le championnat devait reprendre, l'ASM devrait alors enchaîner une belle série de victoires et espérer que le PSG remporte les deux coupes nationales pour retrouver l'Europe.