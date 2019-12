King Street monte à 100% dans le capital de Bordeaux et conforte Longuépée

C'est par le biais d'un communiqué que les Girondins de Bordeaux ont officialisé la nouvelle ce lundi, peu après 18h. Grâce à l'accord qui lui permet de racheter les parts de GACP, notamment à cause "des différences fondamentales au sein de la gouvernance du club", l'actionnaire américain King Street est désormais seul aux manettes de l'actuel septième de Ligue 1.

Cette officialisation arrive alors que la grogne des supporters des Girondins, inquiets pour l'avenir du club, se fait entendre. "King Street réaffirme son soutien et sa totale confiance à Frédéric Longuépée, qui occupera dorénavant la fonction de Président Directeur Général (ndlr : il était président délégué)", confirme notamment le communiqué. La direction rappelle également que l'objectif du club reste la qualification en Coupe d'Europe.

Frederic Longuepee a été confirmé par l'actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux.Getty Images

Frédéric Longuépée renforcé

"Le management, la direction, les actionnaires, les joueurs et les employés du club sont tous unis autour de ce projet afin de recréer un engouement au niveau local et développer une ambition au niveau international. De même, le soutien de nos supporters et en particulier des Ultras est essentiel. Ces derniers font partie de l’âme du club et sont importants à nos yeux. Nous restons bien évidemment ouverts au dialogue avec eux", a notamment déclaré Frédéric Longuépée, récemment tancé par les ultras des Girondins.