"Le Vélodrome me manque, le maillot me manque. Ça me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services". Début novembre, André-Pierre Gignac avait fait un appel du pied plus que visible à l'OM lors d'une interview à Téléfoot. Mais si Marseille cherche un joueur apte à concurrencer Darío Benedetto pour le poste de numéro 9, son retour semble cependant improbable. Enfin, peut-être pas tant que ça. Interrogé à ce sujet vendredi, Pablo Longoria n'a clairement pas botté en touche.