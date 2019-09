Décidément, le cas Neymar n'a pas fini de faire parler. Cette fois, c'est la maire de Paris en personne qui a tenu à évoquer la situation du Brésilien durant une interview à Télé-Loisirs. Invitée à commenter une photo du "Ney" posant devant la Tour Eiffel au moment de sa signature, Anne Hidalgo s'est alors lancée. "Neymar, va falloir que tu nous aides à gagner", lâche-t-elle d'emblée.

"Paris l'a très très bien accueilli"

"J'aime le foot, j'aime cette équipe. Je les soutiens à fond, poursuit Anne Hidalgo. On lui a mis la Tour Eiffel en rouge et bleu, les couleurs de Paris et les couleurs du PSG. Donc maintenant, mon garçon on t'aime beaucoup, mais va falloir que tu t'arraches et qu'on gagne la Ligue des Champions", prévient-elle, invitant Neymar à "revenir un peu les pieds sur terre" et "aider l'équipe qui est celle qui l'a fait venir, pour laquelle il a vibré".

"Paris l'a très très bien accueilli. Il y aura un petit moment un peu compliqué sûrement avec les supporters, mais s'il nous donne ce que Neymar peut donner, je pense que tout sera pardonné", conclut la maire de Paris.