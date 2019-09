La polémique ne cesse d'enfler. Mardi, Noël Le Graet, le président de la FFF, demandait aux arbitres de Ligue 1 de ne plus arrêter de matches en cas de chants homophobes. Une position ferme qui contraste avec celle de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui n'a d'ailleurs pas tardé à lui répondre. Un débat qui fait rage et qui fait réagir. Interrogé à ce sujet au micro de RTL, Antoine Griezmann a livré son point de vue.

Deschamps défend son président

"Pour moi, c'est très bien d'arrêter les matches, que ce soit pour des chants homophobes ou des chants racistes", a ainsi expliqué l'international français. "Si on arrête les matches, les gens ne seront pas contents et ils arrêteront de le faire", a-t-il ajouté. De son côté, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a soutenu son président, qui a toujours lutté "contre toutes les discriminations dans le football".

"On aspire tous à ce qu'il n'y ait pas de problèmes, a assuré "DD" après la victoire face à Andorre. Il y en a forcément, et c'est aux instances, y compris le ministère des Sports, de faire en sorte de trouver les meilleures solutions pour que le football, qui est le sport le plus populaire, a toujours eu la faculté d'unir et de réunir les gens, le reste, et que ce ne soient pas les minorités qui puissent venir nuire à la beauté de ce sport."