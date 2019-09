Après Noël Le Graët, le président de la FFF, Jean-Michel Aulas donne lui aussi son avis sur l'arrêt des matches pour chants homophobes. L'arrêt des matchs doit être utilisé avec modération "parce qu'autrement ce sera un jouet utilisé par des groupes de supporteurs qui indépendamment de l'identité de leurs clubs veulent faire respecter un certain nombre de règles ou de droits qui passent au-dessus de l'identité de leur propre club", a déclaré à l'AFP le président de l'OL, en marge de l'assemblée générale de l'Association européenne des clubs (ECA) qui se tient à Genève.

"On arrive globalement à se protéger d'excès gravissimes"

Mardi, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a affirmé avoir demandé aux arbitres de ne plus arrêter les matches pour des chants ou banderoles homophobes dans les tribunes. "Noël (Le Graët) a voulu montrer que nos supporters sont aussi des citoyens comme tout le monde et quand on prend un certain nombre de décisions qui concernent exclusivement les stades, c'est probablement un peu trop contraignant pour l'organisation du football", a ajouté M. Aulas.

En tant qu'organisateur, "on est confronté à la quadrature du cercle: faire en sorte qu'il n'y ait pas d'excès incroyables à gérer mais aussi faire respecter un certain nombre de libertés, on va dire un certain nombre de traditions populaires que l'on retrouve dans les stades", a-t-il encore déclaré. "On arrive globalement à se protéger d'excès gravissimes. Quand les excès, en particulier sur le plan du racisme, dépassent un certain nombre de règles, on a toujours trouvé des solutions pour sanctionner", a encore souligné le président de l'OL, précisant qu'il est "toujours difficile de ne rien laisser passer".