L’OGC Nice, version Ineos, a réalisé son premier gros coup. Décimé par les absences, dimanche après-midi pour la 4ème journée de Ligue 1, le Gym s’est imposé à Rennes, jusqu’ici auteur d’un sans-faute (1-2). Coly a offert la victoire dans le temps additionnel à des Aiglons pourtant menés jusqu’à l’heure de jeu. Grâce à ce succès, Nice monte sur le podium. Rennes, 2ème, cède sa place de leader au PSG.

Avec un onze de départ privé de cadres (Dante, Hérelle, Sarr) et de ses quatre recrues de la semaine (Ounas et Nsoki sur le banc, Claude-Maurice et Dolberg même pas sur le feuille de match), Patrick Vieira redoutait sans doute ce déplacement à Rennes, leader brillant après trois journées. L’entraîneur niçois n’a donc sans doute pas été surpris de voir ses joueurs bousculés par les Bretons en première période.

Nice, sacré bilan

A plusieurs reprises, Niang a tenté sa chance de la tête (3e, 8e, 21e). C’est sans surprise dans les airs que les hommes de Julien Stéphan ont ouvert le score. Sur un corner, Morel a contraint G. Lloris à marquer contre son camp (1-0, 25e). Rennes semblait avoir fait le plus dur. D’autant plus qu’il était compliqué d’imaginer Nice renverser la tendance avec cet effectif et après avoir joué un match dans la semaine. Mais le football est imprévisible et cette rencontre en est la preuve.

Placé au poste d’ailier, Atal a été accroché par Traoré dans la surface. Un penalty converti par Cyprien, son troisième déjà cette saison (1-1, 63e). Une égalisation salvatrice pour des Azuréens décomplexés et boostés par l’entrée d’Ounas (75e). Après une occasion en or (90e), Coly a surgi sur un corner dans le temps additionnel pour crucifier un Rennes invaincu jusqu’ici (1-2, 90e+2). Malgré les absences et l’arrivée tardive des recrues, le Gym passera la trêve sur le podium avec neuf points sur douze possibles. Les Bretons ont le même bilan mais concluent ce premier mois de compétition avec des regrets.