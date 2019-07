Incroyable mais vrai : la chaîne Band TV s'est fait voler l'interview de Neymar !

Décidément, Neymar n'a pas fini de faire parler. Et parfois bien malgré lui. Si le joueur du PSG a bien fait son retour au Camp des Loges ce lundi, Band TV, la chaîne brésilienne qui avait obtenu une interview exclusive du joueur, a annoncé s'être fait dérober la carte mémoire de l'entretien. En effet, le véhicule des journalistes a été braqué... et cette dernière a visiblement été subtilisée. Il s'agissait de celle qui contenait le second entretien du joueur, réalisé samedi et qui comportait des "informations importantes concernant son futur". Le premier avait, lui, était tourné jeudi.

"Nous avons déposé une plainte. C’est une carte similaire qui nous a été volée. Il y avait une interview de Neymar. Nous avons envie de la récupérer et de la diffuser. Il n’y avait que notre chaîne au Brésil qui était autorisée à parler avec lui. C’est la deuxième fois que nous interviewions Neymar en quelques jours", a expliqué le journaliste qui a interviewé Neymar dans des propos traduits par FootMercato. Prévue pour ce lundi, la diffusion de l'entretien aura bien lieu.