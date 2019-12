Rennes et Nantes rêvent de podium, Lyon doit se rassurer

Alors que les deux premières places du championnat sont déjà promises au PSG (1er) et à l’OM (2e) à la mi-saison, la troisième place occupée par Lille est convoitée. En cas de faux pas sur la pelouse du stade Louis II face à Monaco, les hommes de Christophe Galtier peuvent permettre à Rennes (4e) ou bien Nantes (5e) de terminer l’année sur le podium.

Le Stade Rennais, éliminé face à Amiens ce mercredi en Coupe de la Ligue, aura à cœur de bien terminer sa phase aller face à Bordeaux au Roazhon Park. Dans le même temps, son voisin nantais pourrait réaliser un joli coup en assurant sa place dans les cinq premiers de Ligue 1, en cas de succès à domicile contre Angers.

Derrière, ce sont d’autres candidats à l’Europe qui se bousculent. L’Olympique Lyonnais (8e), qui a vécu une première partie de saison compliquée, se déplace chez un concurrent direct au classement, Reims (6e). Une semaine après les graves blessures conjuguées de Depay et de Reine-Adélaïde, l’OL va composer sans deux joueurs importants, mais sera tout de même dans l’obligation de s’imposer s’ils ne veulent pas être distancés au classement par leur adversaire du jour. En cas de défaite, les hommes de Rudi Garcia se retrouveraient, au mieux, à six points du podium.

Lutte pour le maintien : match de la peur et missions impossibles

Ce n’est que la 19e journée et pourtant : la rencontre entre Dijon (16e) et Metz (18e) sonne déjà comme un tournant de la saison. Devant leur public à Gaston-Gérard, les Dijonnais pourraient prendre quatre points d’avance sur leur adversaire du jour en cas de succès, et creuseraient ainsi l’écart avec le premier relégable. Un déplacement qui s’annonce périlleux pour les Messins qui n’ont pas remporté le moindre match à l’extérieur en Ligue 1 cette saison depuis le 25 septembre dernier (une victoire 1-0 à Saint-Etienne).

Les autres équipes à la lutte pour le maintien auront du mal à se rassurer avant la trêve. Opposés au Paris Saint-Germain, les Amiénois devront réaliser un exploit pour ramener au moins un point de la capitale. Même son de cloche du côté de Nîmes (19e), en déplacement au Vélodrome face à des Marseillais déterminés à conserver leurs quatre points d’avance sur Lille. Enfin, la lanterne rouge Toulouse se déplace à Nice, invaincu à domicile depuis deux mois.

Amiens-PSG, Ligue 1 2018-2019: Kylian Mbappé (PSG) braccato dal capitano dell'Amiens Khaled Adénon (Getty Images)Getty Images

La dernière de Jardim ?

Trois jours après la gifle reçue à domicile lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue face à Lille (0-3), les Monégasques retrouvent leurs bourreaux ce samedi à Louis II. Cantonnés à la neuvième place du classement et à six points du podium, l’AS Monaco déçoit cette saison, et ce, malgré la bonne entente du duo d’attaque Ben Yedder-Slimani. Leonardo Jardim, désigné comme responsable des mauvaises performances des siens, joue peut-être sa place sur le banc ce samedi. Face à des Lillois déterminés à conserver leur place sur le podium, l’ASM devra réaliser une grosse performance pour ne pas décrocher du peloton de tête.

Ce vendredi, le quotidien Nice-Matin annonçait que même une victoire de l’ASM ne sauverait pas le coach portugais, qui « devrait diriger son dernier match samedi ». En cas de départ, Leonardo Jardim serait le quatrième entraîneur licencié cette saison en Ligue 1 après Ghislain Printant (ASSE), Alain Casanova (TFC) et Sylvinho (OL).