Alors que Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud se disputent depuis 48 heures par tribunes et tweets interposés, Noël Le Graët a décidé de réagir. Interrogé par Téléfoot sur les déclarations des deux hommes au sujet d'une possible annulation de la Ligue 1, le président de la FFF s'est permis de recadrer les deux dirigeants.

" Le seul combat, c'est le virus "

Assez calme dans un premier temps, Noël Le Graët a fait un point sur l'aspect juridique de la décision finale : "Il faut le rappeler à tout le monde pour que ce soit bien clair. Il y a un connexe à la FFF, et c'est ce connexe qui décidera. Donc toutes les interviews faites à gauche ou à droite où personnes veulent briller ou ne pas briller n'ont aucune importance".

Mais le président de la FFF s'en est ensuite pris aux dirigeants des deux Olympiques. "Je leur demande de se calmer et d'être dignes" a d'abord lancé Le Graët. Avant de se montrer plus ferme : "Les déclarations d'Aulas et d'Eyraud n'ont aucun sens. Ce sont deux grands dirigeants, avec deux bonnes équipes, mais vouloir gagner une place européenne parce qu'il y a un virus ne me semble pas qualitatif (...) Aujourd’hui, le combat c’est le virus. L’autre combat, qui joue une Coupe d’Europe ? C’est stupide !".

Le Graët évoque aussi l'Euro 2020 et l'Equipe de France

Noël Le Graët a profité de cette intervention pour évoquer les compétitions qui concernent l'Equipe de France. Le président de la FFF a d'abord rappelé que les décisisions qui concernaient l'Euro 2020 allaient être prises mardi, lors de la réunion organisée par l'UEFA. Le Graët a ensuite précisé que les matches amicaux de l'EDF, face à la Finlande et l'Ukraine, prévus pour le moment à huis clos "soient probablement reportés comme l'ensemble des matches amicaux européens".