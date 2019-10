Laurent Blanc n'arrive pas à retrouver de club, depuis son départ du PSG en 2016. Mais il est peut au moins compter sur l'amitié sincère de son adjoint historique, Jean-Louis Gasset. En balance avec Rudi Garcia pour remplacer Sylvinho à Lyon la semaine dernière, le "Président" a vu Garcia lui être préféré. L'ancien coach de Lille et de la Roma a visiblement fait la différence lors de son entretien avec le directeur sportif lyonnais, Juninho. Un domaine dans lequel Laurent Blanc semble avoir souffert de la comparaison.

L'ancien sélectionneur des Bleus traîne une réputation d'entraîneur détaché, qui semble lui faire défaut ces dernières années pour retrouver un banc : "Il joue au golf, comme le font des chirurgiens pour évacuer le stress inhérent à leur profession, et on le montre aussitôt avec une casquette de golfeur, en le traitant de fainéant" s'agace Gasset, dans les colonnes de L'Equipe, ce dimanche. "S'arrêter à ça, c'est ignoble. On manque de respect à ce grand monsieur qu'est Laurent Blanc."

Vidéo - Pourquoi l'OL a choisi Garcia plutôt que Blanc ? L'un des deux est un animal politique 02:38

"C'est lui le patron"

L'importance de Jean-Louis Gasset dans le tandem qu'ils formaient ensemble a valu une bien mauvaise réputation à Blanc. De manière totalement injustifiée pour l'ancien coach des Verts : "Quand un spectateur vient assister à un entraînement, il a l'impression que Laurent ne fait rien. Qu'il est distant. En réalité, il prend du recul sur le jeu pour se faire une idée bien précise (…) À la fin, c'est Laurent qui travaille et décide de tout. C'est lui le patron. Il a adopté un mode de fonctionnement à l'anglaise. Quand ce sont les autres, c'est bien. Quand c'est lui, c'est un fainéant. C'est insupportable" a pesté Gasset.

Vidéo - Beaucoup de fantasmes, quelques étiquettes : Le mystère Blanc 05:49

Souvent en pole dans les short-list pour prendre la succession de coaches en difficulté ou en fin de contrat, Laurent Blanc n'a donc encore jamais été choisi, malgré un passage plus que positif au PSG, lors de sa dernière expérience (11 titres remportés sur 12 sur le plan national). Mais Gasset prévient : "On souffre vraiment d'un problème d'image, et ceux qui disent que Laurent est has been feraient mieux de se mettre de la harissa dans la bouche avant." Le message est passé.