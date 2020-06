LIGUE 1 - Champion de Ligue 2 après une saison tronquée par la crise du coronavirus, le FC Lorient tient sa première recrue de l’été. Jérémy Morel, 36 ans, s’est engagé pour une saison (avec une supplémentaire en option) avec le club morbihannais.

Retour au bercail pour Jérémy Morel. Formé à Lorient, où il est arrivé à l’âge de 10 ans et disputé près de 288 matches professionnels entre 2003 et 2011, le défenseur international malgache a paraphé un contrat d'une saison (plus une en option) avec le promu lorientais. Il était en fin de contrat avec le Stade Rennais, club avec lequel il a disputé 28 matches la saison dernière.

Malgré l’intérêt de plusieurs écuries hexagonales comme le Stade Brestois ou encore le RC Lens, c’est bien au sein de son club formateur que l’ancien Marseillais et Lyonnais va poser ses valises. Et probablement boucler la boucle. En effet, Jérémy Morel pourrait se voir proposer une reconversion chez les Merlus à l’issue de son bail.

Christophe Pélissier souhaitait un défenseur d’expérience et polyvalent pour compléter son arrière-garde. Avec Morel, le voeu ancien entraîneur d’Amiens est exaucé.

Monconduit et Dreyer devraient suivre

Très actif, le FCL serait également en première ligne pour arracher Thomas Monconduit, le milieu de terrain amiénois, selon les informations de RMC Sport. Priorité de Pélissier pour renforcer l'entrejeu, le capitaine d'Amiens, pourrait prochainement débarquer en Bretagne. Tout comme son coéquipier Matthieu Dreyer, doublure de Régis Gurtner depuis son arrivée en Picardie, en 2018. En fin de contrat avec Amiens, le gardien de 31 ans pourrait aussi rejoindre le FC Lorient, qui cherche un numéro 2 derrière Paul Nardi.

