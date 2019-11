Comment séduire son auditoire, en une leçon. "Invité" d'une émission d'OLTV ce mardi au Groupama Stadium, Juninho a fait dans la promesse audacieuse. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a déclaré, au sujet de Karim Benzema : "Il va terminer sa carrière chez nous." Il avait débuté son discours sur l'actuel avant-centre du Real Madrid, formé au sein du club rhodanien, en se montrant moins péremptoire. Mais déjà optimiste.

"Je veux proposer à Karim (Benzema) de terminer sa carrière chez nous. Il a tout réussi. Il est d'ici", a rappelé Juninho, qui a joué avec Benzema à l'OL entre 2005 et 2009. Transféré pour 35 millions d'euros il y a dix ans, Benzema est devenu un joueur qui compte dans l'histoire du Real. Ainsi qu'un joueur qui a un certain coût.

Benzema et Juninho, alors coéquipiers à l'OLImago

"Pourquoi ne pas faire un effort de sa part…"

Faire revenir Benzema serait ainsi un énorme coup qui ne semble pas d'actualité. Le directeur sportif brésilien de l'OL n'a-t-il pas conscience de l'ampleur de la tâche ? "Pourquoi ne pas faire un effort de sa part… répond-il, rempli d'espoir. J'attends le bon moment pour discuter avec lui."

D'ici-là, Lyon a un mercato hivernal à envisager. "On va faire une première réunion, lance Juninho à ce sujet. Certains n'ont pas le niveau attendu. Il manque des leaders dans le vestiaire et sur le terrain, balaie 'Juni'. C'est important de garder certains cadres comme Moussa (Dembélé)."

Depay en pole pour le capitanat

Un autre cadre pourrait être courtisé : Memphis Depay. "Manchester (United) a une priorité si plusieurs clubs s'alignent pour l'acheter. Mais on n'a reçu aucune offre jusqu'à présent, tempère Juninho. Il est vraiment heureux en ce moment à Lyon."

Pour qu'il le soit d'autant plus, ne faudrait-il pas lui confier le brassard de capitaine ? "Il le mérite… comme d'autres", botte en touche le directeur sportif lyonnais, avant de livrer son pronostic : "(Rudi Garcia) va bientôt prendre sa décision pour choisir le capitaine, mais c'est quasi sûr qu'il va le donner à Memphis (Depay)."

Vidéo - Garcia : "Depay est exceptionnel mais c'est plus Lucas Tousart qui nous a manqué" 01:12

Objectif Top 6 à Noël

Juninho "savai(t) que (son nouveau rôle) allait être difficile", mais "peut-être pas autant". Il a "perdu un peu de confiance" avec le limogeage en cours d'exercice de Sylvinho, qui était son choix. Lui, comme l'équipe lyonnaise, cherchent à remonter la pente progressivement.

Il a ainsi fixé un objectif à atteindre d'ici la trêve hivernale, pour cet OL 14e de L1 après 13 journées : "(y) arriver dans les six premiers." Ce qui passera par un changement d'attitude : "On n'a pas encore une équipe qui défend ensemble. Si on n'a pas la conscience que, sans le ballon, on doit être plus agressif dans le bon sens du terme, on n'arrivera nulle part (…) On a besoin d'humilité." En attendant Benzema.