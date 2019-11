Les tops

Coup du scorpion involontaire

L’a-t-il seulement fait exprès ? Pas sûr. Mais Kalifa Coulibaly a eu le mérite de marquer l’un des buts les plus curieux de la soirée. Sur un centre contré venu de la droite, l’attaquant nantais a raté sa reprise de la tête. Mais, sans le vouloir, il a réussi à dévier le ballon… du talon. Ce dernier est allé s’échouer sur le poteau d’un Gautier Larsonnneur battu face à tant de "talent", avant de revenir sur Coulibaly qui l’a poussé dans le but vide. Improbable mais efficace. Au passage, il a mis fin à sa série de matches sans but, débutée en septembre dernier.

Chouiar-Sammaritano

20 et 33 ans. Sur le papier, Mounir Chouair et Frédéric Sammaritano n’ont pas grand-chose à faire ensemble. Mais, sur le terrain, c’est tout autre. Grâce à son duo d’attaquant, Dijon a encore renversé la vapeur face à Rennes (2-1) pour s’offrir de l’air au classement. Le jeune attaquant, appelé en Espoirs cette semaine, a été dans tous les bons coups, signant le but vainqueur sur une passe de… Sammaritano. Le vétéran, lui, avait été celui qui avait permis la révolte en égalisant. Avec ces deux-là, Dijon a peut-être trouvé un duo qui peut lui permettre de viser plus haut.

La furia strasbourgeoise

Strasbourg n’avait pas remporté un seul match à l’extérieur depuis le début de la saison. Autant dire que les hommes de Thierry Laurey étaient quelque peu frustrés. C’est finalement un faible Amiens qui a subi les foudres des Strasbourgeois (0-4). Ironie du sort, c’est Caci, défenseur, qui a ouvert le score en toute fin de première mi-temps. Une fois libérés, les joueurs ont tout simplement déroulé, face à une équipe qui avait bien peu de répondant ce soir-là. Le sort est enfin conjuré.

La dalle angevine

Cet Angers-là n’a rien eu de sexy samedi face à Nîmes (1-0), mais a tout fait pour garder sa deuxième place (provisoirement en attendant le match de l’OM dimanche), et c’est finalement chose faite puisque que les Angevins se sont imposés sur la plus petite marque face à Nîmes (1-0). Sept victoires, quatre défaites, trois nuls, les statistiques du club ne font pas rêver face à un PSG qui écrase (presque) tout sur son passage, mais les hommes de Stéphane Moulin ont le mérite de montrer qu’avec de la discipline et des idées, c’est faisable.

Les flops

Marçal, la surprise puis le kung-fu

C’était un choix fort de Rudi Garcia. Face aux prestations un peu neutres de Youssouf Koné depuis le début de saison, le coach rhodanien a voulu donner sa chance à Fernando Marçal. Ce fut un naufrage. Systématiquement dépassé, pris régulièrement en profondeur, le Brésilien a achevé sa "partition" avec un geste aussi spectaculaire que stupide. Un coup de pied en mode kung-fu sur le visage d’Hichem Boudaoui et un carton rouge mérité qui a mis l’OL en grande difficulté. Au poste de latéral gauche, Lyon continue d’être dans le flou.

Nantes c’est pas glorieux

Certes, le FC Nantes a mis fin à une mauvaise série de quatre défaite d’affilée, mais le problème c’est que les Nantais n’ont toujours pas renoué avec la victoire contre Brest (1-1). Après neuf premières journées de championnat, les Canaris pointaient à la deuxième place. Cinq journées plus tard, tout est parti en fumée. Sur ces cinq dernières journées, le FC Nantes est… dernier avec un seul point récolté. Heureusement que les bizarreries de la Ligue 1 cette saison permettent à Christian Gourcuff et ses hommes de rester à la sixième place avec 20 points.

Vieira et Stéphan sont dans le dur

Ils avaient été loués, à raison, la saison passée. L’un en faisant des miracles avec des bouts de ficelles. L’autre en mettant fin à l’incroyable lose du Stade Rennais. Mais, cette année, les choses sont bien différentes pour Patrick Vieira et Julien Stéphan. Battu par un OL rapidement réduit à dix et pas imprenable (2-1), le coach des Aiglons a regretté le manque d’efficacité des siens. Plus inquiétant, le supplément d’âme nécessaire à ce genre de fin de match n’a jamais pointé le bout de son nez. A Rennes, c’est pareil : c'est l’apathie générale. Dijon avait envie, Rennes beaucoup moins (2-1). Après coup, le coach rennais n'a pas mâché ses mots : "J'ai honte de la prestation. Nous avons tout raté dans presque tous les domaines. [....] Il faut arrêter de se bercer d'illusions. C'est une faillite collective. Rien ne sera simple dans ce championnat. Il va falloir retrouver certaines valeurs. Il y a un manque de caractère qui est flagrant. Il faut remettre de l'ordre, sinon, il va nous arriver quelque chose". Difficile de ne pas être d'accord...

