Le dossier Dario Benedetto avance. Ce mardi, Christian Bragarnik, l'agent de l'attaquant de Boca Juniors, a annoncé que son joueur avait trouvé un accord de principe avec l'Olympique de Marseille. Un premier pas important donc en vue d'une arrivée au Vélodrome cet été.

"On a trouvé un accord avec le club pour ce qui concerne les détails relatifs au joueur. Il ne reste maintenant qu'aux deux clubs (Marseille et Boca Juniors) de trouver un accord", a annoncé le représentant à Fox Sports Radio Argentina.

" Le contexte Boca est épuisant "

Interrogé sur la volonté de son joueur de vouloir partir à tout prix ou non du club de Buenos Aires, l'agent a révélé que Benedetto avait suffisamment refusé d'offres venues de championnats étrangers, certes moins importants à ses yeux, pour laisser cette opportunité de découvrir l'Europe.

A 29 ans, le n°9 de Boca a envie de traverser l'Atlantique et de quitter le géant argentin où il ne se sent plus bien. "Évoluer pendant trois ans dans le contexte de Boca est quelque chose d'épuisant", a ajouté Bragarnik.

Nouvelle offre de l'OM

Il reste évidemment le plus difficile dans le dossier Benedetto : que l'OM et Boca Juniors trouvent un terrain d'entente. Selon le journaliste Martin Arevalo, plutôt proche d'el "Pipa", une nouvelle offre d'environ 16 millions d'euros (18 millions de dollars) a été reçue par le club xeneize de la part de l'Olympique de Marseille.

Pas forcément vendeur, car cela l'obligerait à se mettre en recherche d'un nouveau n°9, Boca réclamerait la somme correspondant à la clause libératoire du contrat du joueur, soit 21 millions d'euros nets. L'avenir du joueur est entre les mains de Daniel Angelici, le puissant président de Boca.

Objectif Libertadores pour Boca

Prolongé jusqu'en 2021 en mars dernier, Benedetto, qui avait réaffirmé à ce moment-là son envie de relever de nouveaux défis avec Boca, a fait une bascule totale avec cet intérêt de l'OM. Un autre problème va se poser : Boca Juniors va disputer un 8e de finale de Copa Libertadores face au Club Athletico Paranaense (aller le 25 juillet au Brésil et retour le 1er août à Buenos Aires).

Et la Libertadores a été décrété comme un objectif prioritaire cette saison après l'échec face à River Plate en décembre 2018. Un départ rapide de Benedetto obligerait Boca à aborder ce double rendez-vous en étant privé de son attaquant de référence.