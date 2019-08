L'anonymat et le désert (ou presque) : pourquoi la L1 ne peut se passer de Neymar

C'est un enjeu pour le PSG. Mais aussi, peut-être même surtout, pour l'ensemble du football français. Tôt ou tard, le feuilleton Neymar va bien finir par trouver son épilogue et peser de tout son poids sur l'avenir de la Ligue 1. Tôt ou tard, le Brésilien va partir tant sa volonté de quitter le PSG semble sans retour. La question est de savoir si cela se fera cet été ou dans un an. Ce qui est certain, c'est qu'un championnat avec ou sans la star brésilienne, ça change tout.

Le (seul) garant de la visibilité de la L1 à l'étranger

L'arrivée de Neymar il y a deux ans avait changé le regard de l'étranger sur la L1. Non pas qu'elle avait tout à coup donné un intérêt à une compétition toujours dénigrée hors de nos frontières pour son manque d'intérêt sportif. Mais c'était devenu le championnat de Neymar, l'une des plus grandes stars de la planète et l'un des joueurs les plus suivis sur les réseaux sociaux (123 millions d'abonnés sur Instagram, 43,9 millions d'abonnés sur Twitter). Par extension, sa présence avait offert une visibilité nouvelle à une L1 qui en avait bien besoin et ouvert des perspectives vers l'international inimaginables jusque-là.

La LFP n'a pas manqué de surfer sur la vague Neymar pour tenter de mieux s'exporter à l'étranger, où les droits TV de la L1 (80 millions d'euros par an) ne valent rien à côté de ceux de la Premier League (1,6 milliard d'euros par an). La tournée du PSG en Chine, où a eu lieu le Trophée des Champions, a d'ailleurs permis de vérifier à quel point l'impact de Neymar était primordial pour cette évolution. Le Brésilien, même au creux de la vague avec ses blessures à répétition et les accusations de viol qui ont pesé sur lui, reste le meilleur produit d'appel pour vendre la Ligue 1. C'est d'abord lui que les fans veulent voir. Même quand il ne joue pas.

Par son impact économique et médiatique, Neymar n'a quasiment pas d'égal. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont globalement les seuls à pouvoir rivaliser. C'est tout l'intérêt, au-delà du talent unique du Brésilien sur un terrain, de l'avoir dans son équipe. Et dans son championnat. Pour une ligue en grand besoin de développement comme le championnat de France, c'est une aubaine de pouvoir profiter de l'un des footballeurs les plus bankables de la planète. Sa perte n'en serait que plus préjudiciable. Elle condamnerait pratiquement la Ligue 1 à retourner dans l'anonymat.

Mbappé n'offre pas (encore) les mêmes perspectives

Bien sûr, si Neymar venait à partir, il resterait toujours Kylian Mbappé. Le joueur le plus prometteur du football mondial. Il en est déjà une icône mais son rayonnement à l'international est encore loin d'avoir atteint celui de Neymar. À l'image de son impact sur les réseaux sociaux (32,9 millions d'abonnés sur Instagram, 3 millions d'abonnés sur Twitter), encore très loin de celui de son coéquipier brésilien. Mais Mbappé n'en est pas moins la meilleure incarnation possible pour le championnat de France. Un pays où il est né, où il a été formé et qu'il a mené au titre mondial.

Le prodige du foot français a déjà un rôle capital dans le développement de la Ligue 1. En France, il fait d'ailleurs vendre plus de maillots que Neymar, ce qui en dit suffisamment long sur son exceptionnelle cote de popularité. Mais si Mbappé a passé une bonne partie de son été à développer sa propre marque aux Etats-Unis et en Asie, il n'en est encore qu'à ses premiers pas dans la galaxie du star-system. Il constituera toujours une garantie pour attirer un public français à la Ligue 1. Mais pour ce qui de l'échelle mondiale, il est encore loin du rayonnement Neymar. Même s'il avance dans ce sens.

Roger Federer et Kylian Mbappé ont pris la pose, le 28 mai 2019 à Paris.Eurosport

Mbappé reste ce qui se rapproche le plus de Neymar s'il faut trouver une star pour reprendre le flambeau en cas de départ du Brésilien. Dans cette hypothèse, sa présence dans le championnat ne deviendrait qu'un enjeu plus capital pour la L1. "Avec des stars, le circuit économique est plus facile à alimenter, a reconnu Nathalie Boy de la Tour dans une interview accordée au Figaro. Maintenant, la force de la Ligue 1 et de nos clubs réside dans la capacité à repérer, former et faire émerger les talents. Cela constitue notre ADN, il faut le préserver. Neymar est une star mais nous avons aussi Kylian Mbappé, un joueur incroyable formé en France. Il est déjà très haut tout en étant un joueur encore en devenir. Il incarne bien notre slogan, 'la Ligue des talents'".

Derrière, c'est quasiment le désert

Cette Ligue des talents n'aurait quand même plus du tout la même allure sans Neymar. Kylian Mbappé deviendrait alors un cache-misère. Derrière, il restera évidemment des grands joueurs reconnus au niveau international. Sans surprise, la plupart sont au PSG. Mais d'Edinson Cavani à Angel Di Maria en passant par Marco Verratti, aucun n'a vraiment le rayonnement d'une star mondiale capable de braquer durablement les regards sur le championnat de France comme Neymar et, à un degré moindre, Mbappé peuvent le faire.

Le constat est encore plus inquiétant dans "l'autre Ligue 1", celle qui navigue dans des sphères financières sans comparaison avec celle du PSG. Lyon n'a attiré aucune star lors de ce mercato et a perdu son joueur le plus emblématique, Nabil Fekir. Il reste Memphis Depay qui, par son talent et sa personnalité, se démarque par son côté star par rapport aux autres joueurs de L1, hors PSG. Mais s'il est un joueur qui compte en Ligue 1, le Néerlandais est loin d'avoir l'éclat le plus flamboyant sur la carte des icônes du football mondial. Pour faire rêver les fans et les investisseurs, c'est léger.

Il restera toujours d'autres joueurs pour animer la Ligue 1. Les habituels Florian Thauvin et Dimitri Payet seront une nouvelle fois les figures de proue de l'OM. Il y a l'émergeant Moussa Dembélé, à l'aube d'une saison où le buteur lyonnais doit s'imposer comme l'un des hommes forts du championnat. C'est peu. Et derrière, ce n'est pas loin d'être le désert. Le public français a appris à s'en contenter. De ce point de vue, Neymar est dans un championnat bien trop petit pour lui. C'était miraculeux de le voir y poser ses valises. Et si la présence du Brésilien est une formidable opportunité pour la L1 de rattraper son retard sur ses voisins, le voir partir laisserait un vide impossible à combler.