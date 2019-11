Le jeu : Lille n'a pas rivalisé

On était très loin du dernier rendez-vous entre les deux équipes et du succès éclatant sur LOSC sur le PSG (5-1). Christophe Galtier n'avait pas les mêmes intentions avec seulement deux joueurs à vocation offensive dans son onze de départ, vendredi au Parc. L'entraîneur lillois avait aligné trois défenseurs centraux, deux latéraux et trois milieux défensifs. En clair, Lille avait une équipe défensive. Mais Lille n'a jamais bien défendu et cela ne pouvait pas passer face à ce PSG.

Sérieux et appliqués, les Parisiens ont aussi fait preuve d'efficacité en première période, exploitant parfaitement deux erreurs de placement des Lillois pour prendre un break d'avance après seulement une grosse demi-heure de jeu. Le LOSC n'avait évidemment pas les armes offensives pour revenir. Et Paris a géré sans forcer pour conserver son avantage à l'économie, quatre jours avant le rendez-vous face au Real Madrid en Ligue des champions.

Les joueurs : Neymar, retour discret

Son retour après plus d'un mois d'absence n'est pas passé inaperçu. Mais Neymar manquait de rythme et cela s'est vu. Peu inspiré et emprunté, le Brésilien n'a jamais eu son impact habituel sur le PSG. À l'inverse, Angel Di Maria et Mauro Icardi ont confirmé leur forme étincelante du moment avec un but chacun. Idrissa Gueye a lui aussi eu un rôle capital avec une grosse activité dans l'entrejeu et une passe décisive. À Lille, Luiz Araujo a eu quelques fulgurances mais il était bien trop seul à sortir d'un marasme incarné par José Fonte, loin de son niveau de la saison passée.

Neymar lors de PSG-LilleGetty Images

Le facteur X : Rémy pouvait tout relancer

Le paradoxe de ce match, c'est que Lille a davantage tiré (13 contre 10) et cadré (8 contre 4) que le PSG. Keylor Navas a fait ce qu'il fallait, notamment en sortant une frappe de Xeka en tout début de match. Mais si une action symbolise le manque de réalisme lillois, c'est celle de Loïc Rémy, à l'entrée du dernier quart d'heure, sur un ballon perdu par Angel Di Maria. L'attaquant des Dogues, seul face au portier parisien, a totalement manqué sa frappe qui est venue mourir dans les bras du Costaricien sur la dernière occasion lilloise de relancer le match.

La stat : 72

Mauro Icardi a encore marqué. Son 10e but en 11 matches toutes compétitions confondues. Il affiche une efficacité absolument remarquable avec une réalisation toutes les 72 minutes. Au-delà de ce ratio exceptionnel, c'est aussi l'importance des buts de l'Argentin qu'il faut souligner. Il avait marqué le but de la victoire à Brest (1-2) dans les derniers instants du match avant la trêve internationale. Il a repris en inscrivant un nouveau but capital, celui de l'ouverture du score, face à Lille. Deux exemples parmi d'autres pour illustrer à quel point l'ancien buteur de l'Inter est devenu indispensable à Paris.

Le tweet chambreur

La décla : Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, au micro de Canal +)

" Que Neymar ne débute pas à Madrid ? Oui, c'est possible. Tout est possible. "

La question : Faut-il mettre Neymar sur le banc à Madrid ?

Le débat risque d'alimenter les conversations jusqu'à mardi. Neymar était un peu "rouillé" face à Lille mais c'est légitime après plus d'un mois sans jouer. S'il était très loin de son meilleur niveau, il a eu cette heure de jeu qui devait justement lui permettre de retrouver un peu de rythme avant ce choc face au Real. Le Brésilien s'est fixé l'objectif d'être opérationnel pour la rencontre de mardi à Santiago-Bernabeu. Il l'est. Mais il n'est pas le seul dans un effectif parisien où, pour la première fois depuis le début de la saison, tous les attaquants sont disponibles en même temps.

Il est peu probable que Tuchel choisisse un système à quatre joueurs offensifs dans la capitale espagnole. La probabilité la plus importante est de voir Paris se présenter dans un 4-3-3. Avec seulement trois attaquants, donc. Di Maria est en pleine forme. Icardi marque but sur but. Kylian Mbappé, entré en cours de match, a semblé en jambes. Le Français est aussi compliqué à laisser sur un banc que Neymar. Mais entre ces quatre hommes, sans parler d'un Cavani manifestement promis à un rôle de remplaçant, il y en aura vraisemblablement un qui ne débutera pas.

L'intouchable Neymar semble paradoxalement être le choix le plus logique tant il a donné l'impression de ne pas être prêt pour ce choc. Au contraire de Mbappé, Di Maria et Icardi. Cela paraît impossible de sortir un membre de ce trio. Mais Neymar reste Neymar. Par rapport à sa capacité à faire des différences sur son génie, à ce qu'il incarne pour le projet du PSG malgré des relations tumultueuses avec le club et à sa motivation extrême pour affronter le Real, cela paraît inimaginable le faire débuter sur le banc à Madrid. Ce qu'on imagine plus facilement, ce sont les maux de tête qui attendent Tuchel...