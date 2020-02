Le jeu : Paris, comme d’habitude

Le PSG a fait du PSG. D’abord bousculé, le champion de France est entré dans son match une dizaine de minutes après l’OL. Le temps, pour l’entrejeu parisien, de confisquer le ballon et permettre au bloc de s’installer dans le camp adverse. Le talent offensif des locaux, parfois couplé à la fébrilité défensive des visiteurs, a permis au champion de France de faire le trou avant la pause.

Oui mais voilà, le PSG ne serait pas tout à fait le PSG s’il n’était pas capable de perdre, subitement, le fil d’une rencontre qu’il maîtrisait. En début de deuxième période, les hommes de Thomas Tuchel se sont exposés aux contres de manière très étonnante. Voire inquiétante. Ils l’ont payé deux fois mais heureusement pour eux, la tempête n’a pas duré.

Les joueurs : Le baromètre Di Maria, le calvaire de Marçal

Neymar n’était pas là. Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre qu’Angel Di Maria a joué le guide parisien, au moins jusqu’au trou d’air de son équipe. Buteur et passeur, El Fideo a distribué les caviars pour Kylian Mbappé, qui a alterné le bon et le moins bon, et a fait vivre un enfer à Marçal. Presnel Kimpembe, lui, a joué sur un fil. A Lyon, Rayan Cherki a été (trop ?) rapidement sacrifié mis son remplaçant, Karl Toko Ekambi, a réussi son entrée.

Le facteur X : L’avertissement de Kimpembe

45e minute. Presnel Kimpembe se rend coupable d’un tacle grossier sur Moussa Dembélé, lancé en profondeur à 25 mètres de la cage de Keylor Navas. Le capitaine parisien n’est pas en position de dernier défenseur, puisque Layvin Kurzawa l’a accompagné au duel. L’arbitre de la rencontre, M. Turpin, estime que le défenseur n’a pas annihilé une occasion de but manifeste. Il l’avertit simplement et, à ce moment-là, on se dit qu’une exclusion n’aurait pas véritablement influencé le rapport de force. Ce qui s’est passé au début du deuxième acte a peut-être démontré le contraire.

La stat : 6

L’OL n’est plus ce qu’il était avec Bruno Genesio. Cette saison, les Lyonnais ont perdu six des six matches qu’ils ont disputés face à une équipe du Top 5 de Ligue 1.

La décla : Leonardo, directeur sportif du PSG (Canal+)

" Pourquoi devrait-on aborder ce huitième de finale avec préoccupation ? Honnêtement, je ne vois pas. On ne joue pas notre vie contre le Borussia, on joue la Ligue des champions. Je pense que l’équipe est prête. "

La question : Paris doit-il se faire du souci ?

Au micro de Canal+, Leonardo a insisté : le Paris Saint-Germain compte douze points d’avance en tête de Ligue 1 et n’a plus perdu depuis l’accident du 1er novembre dernier, à Dijon. Le directeur sportif ne voit aucune raison de s’inquiéter et, sur la forme, il a probablement raison. S’il s’était attaqué au fond, il aurait aussi pu rappeler que son équipe a battu l’OL même privé de trois cadres. Tant sur l’animation offensive que sur la maîtrise défensive, la présence de Neymar, Marquinhos et Thiago Silva sur le terrain ce dimanche soir aurait probablement changé beaucoup de choses. Elle aurait peut-être même dissipé la question à laquelle nous tentons de répondre.

Mais le champion de France a simplement laissé de la place au doute. Et c’est tout le problème. A neuf jours d’affronter le Borussia, face à un adversaire qui lui a posé tant de problèmes dans un passé récent, le club de la capitale aurait dû avoir la bonne idée de ne pas rappeler qu’il était capable de se démobiliser durant dix, quinze ou vingt minutes, comme il l’a fait en début de deuxième période. C’est là que Leonardo se trompe : ce n’est pas tant pour l’influence des médias que ce trou d’air pose problème. Mais pour le climat entourant l’équipe, le mental de ses joueurs, et, bien sûr, celui de l’adversaire allemand.