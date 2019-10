Le jeu : Beric au bout de l'ennui

Il n'y a eu que trop peu d'occasion de s'enflammer. Quelques frissons plus ou moins légers au milieu de l'ennui. Le jeu était totalement cadenassé entre deux équipes plus préoccupées à ne pas perdre qu'à gagner. C'était criant en première période, un peu moins en deuxième. Mais s'il y a eu un peu plus d'allant offensif après la pause, on était quand même très loin de ce que Saint-Etienne et, surtout Lyon, sont potentiellement en mesure de produire dans le jeu. L'OL s'est contenté d'attendre et de contrer. Sans succès. Et Robert Beric est venu le crucifier au bout du temps réglementaire.

Les joueurs : Abi mérite d'être revu

C'était la surprise du premier onze de Claude Puel, et c'était plutôt une bonne surprise. Charles Abi, 19 ans, s'est montré à son avantage pour sa première titularisation. Mobile, bien placé, inspiré dans son jeu en appui et sans complexe, il a apporté un peu de fraîcheur dans le jeu stéphanois, au même titre que Zaydou Youssouf. Denis Bouanga a été actif et déterminé dans un rôle inhabituel de piston, William Saliba rassurant dans une défense qui avait grand besoin de lui et Robert Beric parfait dans son rôle de joker. À Lyon, Houssem Aouar a été le seul à tenter des choses, mais sans réussite.

Charles Abi a signé une première encourageante face à LyonGetty Images

Le facteur X : Dubois n'était plus là…

Il fallait un petit détail pour faire basculer un match aussi serré. Ce détail, ce fut la blessure de Léo Dubois. Touché sur une accélération, le latéral lyonnais n'a pas pu finir la rencontre. Sylvinho ayant procédé à ses trois remplacements, l'OL a terminé le match à dix contre onze. Et le but de Beric est venu d'un centre de la droite de Ryad Boudebouz. Le couloir qui était occupé par Dubois. Mais Dubois n'était plus là et Anthony Lopes, irréprochable jusque-là, n'a rien pu faire pour rattraper le coup.

La stat : 3

Si Lyon n'a pas commencé à s'inquiéter, il serait temps de s'y mettre. Car le rythme de l'OL est celui d'un relégable. Après avoir impressionné et récolté six points lors des deux premières journées, la formation de Sylvinho n'en a pris que trois sur les sept suivantes. Trois points sur vingt-un. Sur cette période, l'OL serait tout simplement dernier de Ligue 1.

La décla : Anthony Lopes (gardien de Lyon)

" On n'a pas fait le match qu'il fallait, c'est tout. "

La question : Mais où est passé l'OL qu'on connaît ?

Lyon a déjà connu des séries de mauvais résultats. Lyon a déjà traversé des crises. Lyon a déjà perdu des derbies. Là n'est pas le problème. Ce n'est pas pour cela qu'on ne reconnaît plus l'OL. Ce qu'on ne reconnait plus chez les Gones, c'est leur identité. Ils l'ont bâtie au fil des années et c'est bien elle qui fait défaut aujourd'hui. Ce qui est bien plus grave qu'une défaite à Geoffroy-Guichard.

Elle laisse évidemment Lyon dans une situation délicate au classement. Mais le plus grand problème, c'est l'attitude. L'OL n'est pas rentré dans ce derby pour le gagner. Il s'est contenté d'attendre pour contrer. Il a été en total désaccord avec son ADN. Ce club a cette faculté à être supérieur techniquement et collectivement. Il s'est construit comme ça. Il a connu sa période de gloire comme ça. Lyon est tout simplement fait pour imposer son jeu.

À Saint-Etienne, il n'a jamais manifesté cette intention. Les choix de Sylvinho peuvent expliquer en partie cette attitude. Il appartiendra aux dirigeants et au staff lyonnais de tirer les enseignements de cette défaite. S'il fallait reconnaître un mérite à l'OL, c'est de savoir perdre avec ses idées. Mais à Saint-Etienne, il a perdu sans idées. Et a confirmé une tendance : l'impression que le club rhodanien n'était plus lui-même était latente depuis le début de saison. Dans ce derby, elle était criante. Et les Gones doivent y remédier au plus vite.