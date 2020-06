L'OL dévoile son groupe pour son stage de préparation : Terrier et Gouiri bien présents

LIGUE 1 - L'Olympique Lyonnais a communiqué dimanche la liste de ses joueurs qui participeront au stage de préparation que le club va effectuer à Evian. Trente trois joueurs sont convoqués dont Martin Terrier et Amine Gouiri, annoncés avec insistance sur le départ ces derniers jours, respectivement à Rennes et à Nice.

L'Olympique Lyonnais débute ce dimanche une nouvelle étape dans sa préparation estivale. Alors que les joueurs de Rudi Garcia ont repris le chemin de l'entrainement il y a maintenant trois semaines, le club rhodanien a communiqué la liste des 33 joueurs convoqués pour participer au stage d'une semaine que l'OL organise à Evian.

Dans ce groupe élargi où figure de nombreux jeunes joueurs lyonnais, Martin Terrier, annoncé partant pour Rennes depuis plusieurs semaines, est bien présent. L'attaquant lyonnais est en effet courtisé par Florian Maurice, le nouveau directeur sportif du Stade Rennais et ancien responsable de la cellule de recrutement du club présidé par Jean-Michel Aulas. C'était d'ailleurs Maurice qui avait fait signer Martin Terrier il y a deux ans alors qu'il évoluait à Strasbourg.

Il est venu me voir et m'a dit : "J'ai envie de partir"

Un autre joueur annoncé partant est également présent dans le groupe de 33 joueurs convoqués par le staff de Rudi Garcia : Amine Gouiri. Le jeune attaquant formé à Lyon serait lui tout proche de faire ses valises pour rejoindre l'OGC Nice. Le directeur sportif de l'OL, Juninho, a d'ailleurs confirmé, dans un entretien au Progrès ce dimanche, que son jeune attaquant de 20 ans lui avait demandé de quitter son club formateur.

"C'est un talent pur, il a le sens du but, une belle formation, avec les équipes de France de jeunes aussi. Il est venu me voir et m'a dit : 'J'ai besoin de jouer, j'ai envie de partir'. Même si je défends l'OL, je peux comprendre. Parfois, tu as la sensation que tu vas laisser partir un jeune qui pouvait t'apporter, mais c'est peut-être le moment aussi. S'il reste, il peut se retrouver 4e ou 5e attaquant, perdre son temps..." a détaillé Juninho dans les colonnes du quotidien local.

Deux rendez-vous importants pour l'OL

Ces 33 joueurs ont pris ce dimanche la direction de la Haute-Savoie avec deux objectifs en ligne de mire : le huitième de finale retour de la Ligue des champions face à la Juventus, qui devrait se dérouler le 8 août, si la situation sanitaire le permet, et la finale de la Coupe de la Ligue que l'OL disputera au Stade de France face au PSG le vendredi 31 juillet. Un mois pour préparer deux rendez-vous cruciaux pour le club qui n'a plus d'autre choix que de remporter l'une de ces deux compétitions s'il veut être européen la saison prochaine.

Le groupe des 33 joueurs :

Andersen, Aouar, Barcola, Bard, Camilo, Caqueret, Cherki, Cornet, Da Silva, Dembélé, Denayer, Diomandé, Dubois, Duku, Gouiri, Guimaraes, Kadewere, Koné, Lopes, Lucas, Marçal, Marcelo, Memphis, Mendes, Racioppi, Reine-Adélaïde, Solet, Soumaré, Tatarusanu, Terrier, Tete, Toko Ekambi, Traoré.

